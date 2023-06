Verödung der Lüdenscheider City: Stadt wirbt um Fördermittel

Geld vom Land beantragt

+ © Cedric Nougrigat Das Lüdenscheider Stadtzentrum mit seinen Einkaufsmöglichkeiten soll mit Landesmitteln aufgemöbelt werden. © Cedric Nougrigat

Der Kampf gegen die Verödung der „Einkaufsmeile“ im Lüdenscheider Stadtzentrum geht weiter.

Lüdenscheid - Das von der NRW-Landesregierung geförderte „Sofortprogramm Innenstadt“ läuft Ende dieses Jahres aus. Nun hat die Stadt einen Antrag auf die Gewährung weiterer Landesmittel aus einem neuen Förderprogramm namens „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren“ gestellt. Das gab Stadtkämmerer Sven Haarhaus den Fraktionen in der jüngsten Ratssitzung am Montag bekannt.

Mit der beantragten Unterstützung sollen drei Förderbausteine mitfinanziert werden: der „Verfügungsfonds Anmietung“, das „Unterstützungspaket Einzelhandelsgroßimmobilien“ und die „Schaffung von Innenstadtqualitäten“. Haarhaus: „Mit dem jetzt neuen Antrag soll einem zunehmenden Leerstand in der Haupteinkaufszone weiter entgegengewirkt werden.“



Mit dem auslaufenden Programm hat die Stadt nach Angaben des Kämmerers seit Ende 2020 neun Leerstände mit „teilweise innovativen Nutzungen gefüllt, die in der Form ohne diese Förderung sicher nicht zu erwarten gewesen wären“. Das neue Förderprogramm knüpfe dort an. Die Verwaltung strebe nun an, sieben bis acht Ladenlokale zu füllen und drei Umbaumaßnahmen zu fördern. Das Land hat die Förderquote von 90 auf 80 Prozent gesenkt.



Mit Blick auf den langen Leerstand des Forums am Sternplatz hat die Stadt laut Haarhaus einen Antrag auf Fördermittel gestellt, um einen sogenannten Zwischenerwerb sowie Betriebs- und Verkehrssicherungskosten und externe Dienstleistungen finanzieren zu können. „Der eigentliche Kaufpreis der Immobilie wird allerdings nicht gefördert.“



Mit einem weiteren Förderanteil wollen die Verantwortlichen im Rathaus Zuschüsse für den Lichtkunstkalender erhalten, um die Erlöserkirche in der Vorweihnachtszeit des nächsten Jahres wieder mit Lichtinstallationen anzustrahlen.



Die Landesregierung hat das Programm mit 35 Millionen Euro ausgestattet. Das Vorläuferprogramm war noch 100 Millionen Euro schwer. Die Erfolgsaussichten sind offenbar geringer als zuvor. Der Stadtkämmerer sagt dazu: „Ob die Stadt zum Zuge kommen wird, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.“