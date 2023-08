Brückendesaster: Vernehmungen im Rathaus - 14 Zeugen geladen

Jan Schmitz

Das Brückendesaster wird aufgearbeitet: Der dafür eingerichtete Untersuchungsausschuss befragt 14 Zeugen in Lüdenscheid.

Lüdenscheid – Im Bemühen, die politischen und fachlichen Fehlentscheidungen rund um die marode Talbrücke Rahmede aufzuarbeiten, kommen die Mitglieder des im Mai eingesetzten Parlamentarischen Untersuchungsausschusses „Brückendesaster und Infrastrukturstau“ (PUA) am Mittwoch, 9. August, nach Lüdenscheid. Vor Ort sollen sie einen Eindruck davon gewinnen, wie sich die Folgen der A45-Sperrung auf Menschen und Unternehmen in Stadt und Region auswirken.

Insgesamt 14 Zeugen aus Lüdenscheid und Umgebung sind dafür geladen, darunter Bürgermeister, Wirtschaftsvertreter und Anwohner. Die „Vernehmungen“ – so heißen die Befragungen im Untersuchungsausschuss – finden in öffentlicher Sitzung statt. Nicht öffentlich ist dagegen ein Vor-Ort-Besuch der Politiker an der Abbruchkante der gesprengten Talbrücke Rahmede auf der gesperrten A45, mit dem der Tag in Lüdenscheid beginnt. Um 11.30 Uhr geht es dann öffentlich im Lüdenscheider Ratssaal weiter, wo die Bürgermeister Sebastian Wagemeyer (Lüdenscheid), Olaf Stelse (Kierspe) und Jan Nesselrath (Meinerzhagen) sowie Landrat Marco Voge über ihre Erfahrungen seit der Brückensperrung im Dezember 2021 berichten sollen.

Das Stahlgerüst der alten Talbrücke Rahmede (hier im Jahr 1968) war den gestiegenen Verkehrsmengen zuletzt nicht mehr gewachsen. Im Dezember 2021 wurde die Brücke gesperrt. Der Untersuchungsausschuss will herausfinden, welche Versäumnisse es in den vergangenen Jahren gab. © Bernhard Müller

Vertreter regionaler Interessenverbände aus Wirtschaft und sozialen Bereichen erhalten ab 13.30 Uhr das Wort, um die Veränderungen in den jeweiligen Branchen seit der Sperrung der A45 und dem seit 10. Juni 2023 durchgesetzten Lkw-Durchfahrtsverbot in der Stadt Lüdenscheid zu thematisieren. Unter den sieben geladenen Zeugen sind nach Informationen unserer Zeitung Dr. Ralf Geruschkat, Geschäftsführer der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer (SIHK), und Dr. Thorsten Kehe, Geschäftsführer der Märkischen Gesundheitsholding. Am Nachmittag fahren die Ausschussmitglieder zu betroffenen Anwohnern der Bedarfsumleitung und lassen sich aus erster Hand berichten, was es bedeutet, wenn die Autobahn plötzlich unterm Schlafzimmer entlangführt.

Bürgermeister Sebastian Wagemeyer wird dem Untersuchungsausschuss die Folgen der Brückensperrung schildern. © Machatzke

Bislang tagte der Untersuchungsausschuss drei Mal, nach der Konstituierung am 4. Mai gab es eine Bauexperten-Anhörung und eine Sondersitzung, um zurückgehaltene Akten nachzufordern. „Ziel des Untersuchungsausschusses ist einerseits, die konkreten Entscheidungsprozesse transparent zu machen, die zu den Verschiebungen des Neubaus der Talbrücke Rahmede geführt und damit letztlich in die katastrophale Situation für unsere Region gemündet haben“, sagt der heimische SPD-Landtagsabgeordnete Gordan Dudas. Es gehe aber auch darum, Lehren für die Zukunft zu ziehen, denn zahlreiche andere Brückenbauwerke an der A45 und auch an vielen anderen Straßen seien sanierungsbedürftig und abrissreif. Dudas: „So ein Desaster darf sich nicht wiederholen.“

Dazu sei es wichtig, dass die Kolleginnen und Kollegen im Untersuchungsausschuss, die aus anderen Regionen kommen, am Mittwoch die Berichte der Betroffenen hören. „Es reicht nicht, nur Akten dazu zu lesen, die Situation muss man selbst erleben, um ein Gefühl dafür zu bekommen und dann bei der weiteren Arbeit zu wissen, wie es ist“, hofft Gordan Dudas auf nachhaltigen Erkenntnisgewinn.

Der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses, Stefan Engstfeld (Bündnis 90/Die Grünen), stimmt Dudas zu: „Die Besichtigung durch den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss setzt ein wichtiges Zeichen für die Bevölkerung von Lüdenscheid und dem Märkischen Kreis. Die Sitzung soll dazu dienen, das Ausmaß besser zu verstehen und zu zeigen, woran wir in unserem Ausschuss arbeiten. Wir möchten uns vor Ort über die Fortschritte und Einschränkungen direkt informieren lassen, die durch die Sperrung der A45 entstanden sind und die Menschen der Region belasten.“