Vermisstensuche in Lüdenscheid: Schülerin (13) wurde gefunden

Von: Jan Schmitz

Die Vermisstensuche nach einem 13-jährigen Mädchen ist beendet. Die Schülerin wurde gefunden.

Update 14:07 Uhr: Laut Polizei ist die Schülerin soeben wohlbehalten in Werdohl aufgefunden worden. Die Vermisstenfahndung wird zurückgezogen.

Vermisstensuche in Lüdenscheid: Wer hat Emma (13) gesehen?

[Erstmeldung] Wer hat die 13-jährige Emma gesehen? Das fragte die Polizei in Lüdenscheid in einer Vermisstenmeldung am Dienstag. Sie sucht nach einer 13-Jährigen aus Lüdenscheid. Das Mädchen wurde am Dienstagvormittag (6. Juni), gegen 11 Uhr, vermisst gemeldet und zuletzt an der Paulmannshöher Straße im Bereich des Klinikums gesehen. Sie wurde - wie die Polizei soeben mitteilte - im Rahmen der Fahndung gegen 14 Uhr aufgefunden.