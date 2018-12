Vermisster Senior (79) in Lüdenscheid ist gefunden

[Update, 8.45 Uhr] Lüdenscheid - Seit Montagmittag war ein 79-jähriger Mann in Lüdenscheid vermisst worden. Am Dienstagmorgen bat die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe - nicht mal eine Stunde später war der Mann gefunden.

"Der Vermisst wurde lebend gefunden. Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen", lautet die knappe Mitteilung der Polizei.

Der Gesuchte war am Montag gegen 13 Uhr in in dem Seniorenheim, in dem er wohnt, zuletzt gesehen worden.

Gegen 23 Uhr war die Polizei informiert worden; Polizeistreifen und Mantrailer-Hunden suchten die Stadt nach dem Senior ab. Ein Polizeihubschrauber hatte wegen der Witterungsbedingungen nicht zum Einsatz kommen können.