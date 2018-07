Fotografische Streifzüge für "Blende 2018"

Lüdenscheid - Verlassene Fabrikgebäude, verfallene Krankenhäuser, Turnhallen, Kinos oder stillgelegte Gewächshäuser – die Anziehungskraft, die verlassene Orte ausüben, ist gigantisch. Die Fangemeinde jener, die mit ihren Kameras losziehen, wächst. Immer mehr Aufnahmen zum „Blende“-Thema „Lost Places“ gehen bei uns ein.

Der Blick in die Vergangenheit erzählt kleine, aber auch ganz große Geschichten, das Kino im Kopf schaltet sich fast automatisch ein. So wie bei unserem Beispielbild, entstanden auf der Sonneninsel Fuerteventura. Wer immer auf diesem Sofa jemals gesessen haben mag – jetzt ist es ein verlassener Ort in einer verlassenen Gegend. Es müssen also nicht immer einstmals architektonische Meisterwerke sein, die heute zu „Lost Places“ geworden sind. Aber: Nicht immer geht es bei den fotografischen Streifzügen legal zu. Die Gier nach dem „einen“ Motiv lässt Fotografen schnell zu Gesetzesbrechern werden. Denn auch wenn sich um das Gebäude kein Zaun befindet, Türen und Fenster offen stehen, so bedeutet dies noch lange nicht, eintreten zu dürfen. Auch, wenn diese Orte verlassen sind, so haben sie Besitzer, die ihr Einverständnis geben müssen.

Das ist bisweilen zeitraubend und erfordert die Kontaktaufnahme mit der Gemeinde. Da ist die Verlockung groß, auch ohne Genehmigung diese ästhetisch faszinierenden Orte aufzusuchen. Viele können dieser Versuchung nicht widerstehen und geben dann zu ihrem und zum Schutz der Örtlichkeit nicht preis, wo die Aufnahmen entstanden sind.

„Blende“, ist der Wettbewerb für Fotobegeisterte aller Altersgruppen. Was wir zum Thema „Lost Places“ suchen, sind keine alten Kamellen. Viel wichtiger als der perfekte Umgang mit diversen Bildbearbeitungsprogrammen ist für uns die Idee, die hinter dem Bild steckt. „Blende“ bietet allen Amateurfotografen ein Forum und die große Chance, ihre Schaffenskraft zum Besten zu geben. Die eingereichten Wettbewerbsbeiträge, zu „Blende 2017“ gingen über 80.000 Fotografien ein, sind allesamt fotografisch konservierte Augeneindrücke, die durch die Teilnahme an „Blende“ den Raum der privaten Betrachtung verlassen. In der ersten Runde konkurrieren unsere Zeitungsleser untereinander. Die von unserer Zeitung und allen anderen teilnehmenden „Blende“-Redaktionen prämierten Aufnahmen werden im Herbst an Prophoto zur bundesweiten Endausscheidung weitergereicht.

Dort tagt im Dezember die Jury und ermittelt die Sieger von „Blende 2018“, die dann im neuen Jahr bekannt gegeben werden. Bis zum 22. September (Samstag) sammelt unsere Zeitung die „Lost Places“-Fotografien unserer Leser. Danach entscheidet unsere Jury, welche drei Bilder zu unserem Partner Prophoto nach Frankfurt weitergeleitet werden. Auf regionaler Ebene zeichnen wir die drei besten Bilder mit 200, 100 oder 50 Euro, Medaillen und Urkunden aus. Prophoto in Frankfurt übernimmt dann die bundesweite Endausscheidung. 133 Preise im Gesamtwert von mehr als 40 000 Euro werden von Prophoto vergeben. Das Ablichten verlassenen Orte erfordert Regeln: Gewaltsames Eindringen wird unter den Erkundern von verlassenen Orten nicht toleriert – wenn das Gebäude zu ist, dann bleibt es das auch für Fotografen. Vandalismus, Müllentsorgung oder Graffiti sind tabu. Die Fotos können in einer dem Märkischen Zeitungsverlag angeschlossenen Geschäftsstelle abgegeben werden und natürlich im Medienhaus der Lüdenscheider Nachrichten an der Schillerstraße.