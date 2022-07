Verkehrte Welt: Blumenpreise steigen im Sommer

Von: Thilo Kortmann

Blumenhändler Jeroen Jörning ist über die Preiserhöhungen bei den Blumen aus den Gewächshäusern überrascht. © Thilo Kortmann

Überrascht ist derzeit so mancher Blumenverkäufer. Nicht etwa über die 8000 vom STL gepflanzten Blumen im Stadtgebiet oder die liebevoll gestalteten Blumenbälle nach niederländischem Vorbild in der Wilhelmstraße, sondern über die derzeitigen Preise von mancher Blumensorte.



Normalerweise müssten die Preise für alle Blumenarten im Sommer sinken, weil weniger Energie für das Wachstum benötigt wird. Doch diese Normalität ist in diesem Jahr nicht eingetreten. Bis zu 25 Prozent höher als sonst in den Sommermonaten sind die Preise für bestimmte Pflanzenarten. Ein Grund dafür sind die gestiegenen Energiepreise.



„Blumen, die unter Glas gezüchtet werden, sind derzeit immer noch teurer. Lilien oder Lisianthus zählen dazu“, sagt Jeroen Jörning. Für die Zucht dieser Blumen werde in den Gewächshäusern mehr Energie als für andere Arten benötigt, erklärt Jörning. Deshalb wirkten sich die gestiegenen Gaspreise auch auf die Blumenpreise aus.

Tulpen dagegen waren nur am Anfang des Jahres extrem teuer. Hier hat sich der Preis jetzt wieder normalisiert.

Zwischen 20 und 25 Prozent kosteten diese Blumensorten derzeit mehr. Zudem kämen höhere Transportkosten, wegen der hohen Dieselpreise, wenn die Bestellungen mit dem Lkw aus Holland gebracht würden. .„Tulpen dagegen waren nur am Anfang des Jahres extrem teuer. Hier hat sich der Preis jetzt wieder normalisiert“, sagt der Fachmann.



In Sachen Rosen hält der Niederländer aus Lüdenscheid die Preise stabil auf gleichem Niveau. Das Angebot an Rosen sei so gigantisch, erklärt er, deshalb könne er so auswählen und bestellen, dass die Preise für diese Blumenart nicht steigen müssten.



Elisabeth Klockner wundert sich über die teuren Blumen im Sommer. © Thilo Kortmann

Seit 2018 führt Jeroen Jörning „Blumen Jörning“ am Karussellplatz 1. Im Blumengeschäft ist der Niederländer aus Zandvoort seit 30 Jahren in Lüdenscheid tätig. Durch Kontakte ist er damals in der Bergstadt gelandet. Seitdem ist er im Lüdenscheider Blumenbusiness aktiv. Solche hohen Preise für Blumen jedoch hat er bis dato noch nicht erlebt.



Und nicht nur das: Auch Blumentöpfe und Dekoartikel sind momentan kostenintensiver. „Keramiktöpfe sind zurzeit sogar um fast 100 Prozent teurer“, erklärt der Florist. Auf den Umsatz würden sich die Preissteigerungen allerdings noch nicht auswirken. „Noch verzeihen mir die Kunden die ein oder andere Erhöhung. Ich versuche es aber auch so moderat wie möglich zu halten“, erklärt Jörning.



Das Blumen im Sommer noch bis zu 30 Prozent teurer sind, das habe ich bislang noch nicht erlebt.

Elisabeth Klockner, Mitarbeiterin von Bräcker Floristik an der Knapper Straße 51 - 53, ist seit 40 Jahren im Floristikgeschäft. Für sie sind die derzeitigen Preise ein Novum. „Das Blumen im Sommer noch bis zu 30 Prozent teurer sind, das habe ich bislang noch nicht erlebt“, sagt sie. Chrysanthemen und Lilien gehörten dazu. Oder „das ein Stiel Schleierkraut derzeit immer noch zwischen 1,30 Euro bis 1,50 Euro kostet, das gab es noch nie“, sagt Klockner.

Fleurop erhöht Lieferpreis

Kurzstielige Blumensorten wie Dahlien oder Rosen seien hingegen nicht so sehr von den Preissteigerungen betroffen, weil diese weniger energieintensiv gezüchtet würden, erklärt die Floristin. Entweder würden die Blumen aus der Niederlande geliefert oder man kaufe diese auf dem Großmarkt in Dortmund ein. Die gestiegenen Energiepreise, so Klockner, wirkten sich auch auf Blumenlieferdienste wie Fleurop aus. Bräcker Floristik arbeite, erklärt sie, mit dem Lieferdienst zusammen. Statt sechs Euro würde der Lieferdienst nun sieben Euro pro Bestellung in der Woche nehmen. „Am Muttertag kostete jede Lieferung sogar elf statt sieben Euro“, sagt Klockner.



Die höheren Blumenpreise hätten als Konsequenz, dass die Laufkundschaft zurückgegangen sei. Auch sparten viele Menschen mittlerweile an den Blumen bei Hochzeiten und Beerdigungen. „Die Leute rechnen, und dann wird natürlich eher bei Blumen und Deko gespart, als beim Essen“, erklärt die Blumenverkäuferin.



Gartencenter Kremer noch nicht von Preisspirale betroffen

Bei der Gartencenter-Kette Kremer mit Sitz an der Altenaer Straße 38 ist man bezüglich der Preisentwicklungen momentan noch positiv gestimmt. „Unsere Produkte sind noch vor den Preisexplosionen der Energie und Rohstoffe geordert und hergestellt worden. Und deshalb nicht nennenswert davon betroffen“, erklärt Martin Roth von der Kremer-Unternehmenskommunikation. Dazu zähle auch der Großteil des Blumenangebotes. Was jedoch in Zukunft sein wird, vermag Roth auch nicht zu sagen. Es könne sein, dass auch Kremer von der Preisspirale betroffen sein wird.