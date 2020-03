Verkehrsschilder aus Verankerung gerissen

Lüdenscheid - Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung gegen unbekannte Täter.

Unbekannte haben, entweder am Samstagmorgen oder in der vorhergehenden Nacht, an der Stettiner Straße zwei Verkehrsschilder aus der Verankerung gerissen.

Eines der Verkehrszeichen wurde aus der Verkehrsinsel herausgerissen und in einen Altpapiercontainer gesteckt. Das zweite Schild lag umgekippt und mitsamt Fundament herausgerissen auf dem Grünstreifen.

Die Lüdenscheider Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 9 09 90.