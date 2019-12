Bei Verkehrskontrolle: Taxi prallt in Streifenwagen

Ein Taxi ist am frühen Sonntagmorgen auf der Volmestraße mit einem Streifenwagen zusammengestoßen. Das Polizeiauto war wegen einer Verkehrskontrolle am Fahrbahnrand abgestellt.

Bei einer Verkehrskontrolle ist ein Taxi in einen geparkten Streifenwagen geprallt.

Zwei Polizistinnen, der Taxifahrer und ein Fahrgast wurden verletzt.

Alle konnten das Krankenhaus wieder verlassen.

Lüdenscheid - Die Polizei-Leitstelle schildert den Unfall so: Für eine Verkehrskontrolle hatten die Beamtinnen den Streifenwagen im Bereich an der Volmestraße (B54) zwischen Lüdenscheid und Halver am Fahrbahnrand abgeparkt, Warnblinker und Blaulicht waren eingeschaltet. Die Polizistinnen saßen bereits wieder angeschnallt auf ihren Sitzen, als sich von hinten ein Taxi näherte. Es habe zunächst den Anschein gehabt, als würde dessen Fahrer, ein 76-jähriger Mann aus Lüdenscheid, an dem Streifenwagen vorbeifahren - dann aber habe er das Einsatzfahrzeug erfasst.

Taxi prallt in Streifenwagen: Vier Verletzte im Krankenhaus behandelt

Beide Fahrzeuge wurden immerhin so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Die beiden Polizeibeamtinnen (23/44) - beide sind in der Wache Halver eingesetzt -, der Taxifahrer und eine 42-jährige Frau aus Kierspe, die als Fahrgast im Taxi saß, wurden bei dem Zusammenprall verletzt.

Alle vier seien ins Krankenhaus gebracht worden, das sie alle nach der Behandlung wieder hätten verlassen können. Der Sachschaden wird auf etwa 19.000 Euro geschätzt.

