Die Busspur in Höhe des Museums am Sauerfeld soll vorgezogen werden.

Lüdenscheid - Sieben Unfallhäufungsstellen hat die Verkehrskommission 2017 im Stadtgebiet ausgemacht.

Wie Christian Hayer, Fachdienstleiter Verkehrsplanung und -lenkung, im Bau- und Verkehrsausschuss erläuterte, wurden dabei an sechs Straßenabschnitten jeweils drei Unfallbeteiligte leicht verletzt, an einem zogen sie sich schwere Verletzungen zu, und zwar auf der Sauerfelder Straße in Höhe der Bushaltestelle direkt am Museum.

„Die Probleme ergaben sich beim Spurwechsel“, erklärte Hayer. Daher solle dort dafür gesorgt werden, dass der Bus von der Haltestelle besser und gerader herausziehen könne.

Weitere Schwerpunkte hat die Kommission an der Kreuzung auf der Brunscheider Straße in Höhe der Autobahnauffahrt Richtung Frankfurt – sie will der Landesbetrieb Straßen.NRW laut Hayer über kurz oder lang erneuern – und auf der Nottebohmstraße auf der Linksabbiegespur zur Wefehlshohler Straße ausgemacht.

Auch hier stehe die gesamte Ampelanlage zur Disposition, was sicherlich eine anspruchsvolle Aufgabe sei. Jens Voß (SPD) hob die übermäßige Verkehrsbelastung zu Stoßzeiten hervor, sein Parteikollege Jan Eggermann warf das Wort „Kreisverkehr“ in die Runde.

Auch die Talstraße in Höhe der Pöppelsheimer Mühle, der Zebrastreifen auf der Werdohler Straße kurz vor der Worthstraße und die Straße im Grund/Einmündung Kerkhagen werden aufgrund der Unfälle ins Visier genommen.