Verkehrschaos droht: Ab dieser Uhrzeit wird die Altenaer Straße vollgesperrt

Von: Jan Schmitz

Teilen

Für die Sprengung der maroden Talbrücke Rahmede muss die Altenaer Straße mindestens acht Wochen lang gesperrt werden. Das nächste Verkehrschaos droht.

Wegen der bevorstehenden Sprengung der Talbrücke Rahmede wird die Altenaer Straße (L530) in diesem Bereich ab Montag, 17. April, voll gesperrt. Voraussichtlich um 2 Uhr am Montagmorgen wird die Sperrung eingerichtet. Weil die direkte Verbindung zwischen Lüdenscheid und Altena damit voraussichtlich bis zum 10. Juni gekappt ist, müssen Verkehrsteilnehmer sich auf größere Umwege einstellen, wie die Stadt Lüdenscheid am Donnerstag (13. April 2023) mitteilte.

Sperrung Altenaer Straße wegen Sprengung der Talbrücke Rahmede

Die Vollsperrung der Altenaer Straße erstreckt sich von der Hausnummer 198 bis zur 231 (Galvanik). In diesem Bereich laufen die umfangreichen Arbeiten zur Anschüttung eines gigantischen Fallbetts und die weiteren Vorbereitungen der Brückensprengung, die am 7. Mai erfolgen soll. Außerdem sollen hier weitere See-Container aufgestellt werden – als Barrieren, die umstehende Häuser vor herumfliegenden Brückenteilen schützen sollen.

Nach der Sprengung müssen sowohl die Trümmer der Talbrücke als auch das Fallbett von der Baustelle abtransportiert werden. Laut Autobahn GmbH hat das Freiräumen der Altenaer Straße dabei Vorrang, damit die wichtige Verkehrsachse schnellstmöglich wieder befahrbar ist.

Weiträumige Umleitung für Lkw - Pkw dürfen etwas abkürzen

Bis dahin müssen Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen die großräumige Umleitung über Altena und Werdohl nutzen, die als U44 ausgeschildert ist. Sie ist 38 Kilometer lang. Pkw hingegen dürfen die Vollsperrung über den Hemecker Weg, die L694 in Rosmart, die Brunscheider Straße, die Werdohler Landstraße (L691) sowie die Lenne- und Altenaer Straße umfahren.

Die Anliegerstraßen am Dickenberg dürfen lediglich in genau geregelten Ausnahmefällen befahren werden (diese Ausnahmefälle gelten, so bekommt man die Ausnahmegenehmigung). Das begründet der Fachdienst Verkehrsplanung und -lenkung der Stadt Lüdenscheid damit, dass die Straßen nicht auf große Verkehrsmengen ausgelegt sind: „Mit jedem zusätzlichen Fahrzeug, das dort unterwegs ist, erhöht sich das Risiko, dass es hier zum Verkehrskollaps kommt.“ Das wiederum könnte die Einsatzfahrten von Feuerwehr und Rettungsdiensten behindern und damit schlimmstenfalls Menscheneben gefährden. Deswegen wird die Polizei den Verkehr während der Vollsperrung auch verstärkt kontrollieren.

Anliegerbereich wird für die Zeit der Sperrung ausgeweitet

Auch für die Fuelbecker Straße und den Tweerweg, die als Anliegerstraßen zwischen Altenaer Straße und Vogelberg verlaufen, gibt es klare Regelungen. Diese sind Bestandteile eines umfangreichen Frage-und-Antwort-Katalogs der Stadt Lüdenscheid, den sie vor dem Hintergrund der Vollsperrung der Altenaer Straße in der vergangenen Woche veröffentlicht hat.

Die umfangreichen Arbeiten unterhalb der Brücke führen außerdem dazu, dass der untere Bereich „Im Wiesental“ ebenfalls voll gesperrt ist – und das bereits seit Mitte März. Für Fußgänger gibt es seit Anfang April ebenfalls kein Durchkommen mehr. Der Stadtteil Eggenscheid kann daher ausschließlich über den Römerweg befahren bzw. verlassen werden.

So erhalten Lüdenscheider eine Ausnahmegenehmigung, wenn sie berechtigt sind.