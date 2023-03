Verkehrsbehinderung: Baustelle an der Hohen

Teilen

Kurz vor der Einfahrt zum Hellweg an der Hohen Steinert wird zu Bauarbeiten kommen. (Symbolbild.) © dpa (Symbolbild)

Ab dem 16. März kommt es kurz vor der Einfahrt zum Hellweg-Baumarkt an der Hohen Steinert zu Straßenbauarbeiten. Auch der Verkehr wird davon betroffen sein.

Lüdenscheid – Kurz vor der Einfahrt zum Parkplatz des Hellweg-Baumarktes wird es demnächst in beiden Fahrtrichtungen eng: Auf der Straße Hohe Steinert beginnen am Donnerstag, 16. März, im Kreuzungsbereich mit dem gleichnamigen Seitenarm und „Am Gölling“ Tiefbauarbeiten. Der Grund: Maßnahmen zum Korrosionsschutz für hier verbaute Gasleitungen. Das teilt der Fachdienst Bauservice mit.

Die Baustelle werde im Bereich zum Hohe Steinert 4 eingerichtet. In jede Fahrtrichtung entfalle eine Fahrspur. Wer von der Heedfelder Straße kommt, darf nicht mehr nach links auf Am Gölling abbiegen. Von Am Gölling aus ist das Abbiegen auf die Straße Hohe Steinert nur noch nach rechts erlaubt. Wer in Richtung Heedfelder Straße unterwegs ist, kann nicht mehr nach links auf den Seitenarm der Hohen Steinert abbiegen. Wer den Seitenarm verlassen möchte, darf ausschließlich nach links und damit in Richtung Heedfelder Straße abbiegen. Die Bauarbeiten sollen am 21. April abgeschlossen werden.