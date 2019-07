Verkehrs-Chaos am Tunnel: Stadt greift ein - nächstes Problem wartet schon

Lüdenscheid - Stadt und Bauträger reagieren auf das Verkehrschaos an der Weststraße unweit des Rathaustunnels in Lüdenscheid. Sie haben mehreren Knotenpunkte entzerrt. Doch das nächste Problem wartet schon.

Am Mittwoch und Donnerstag wurde noch einmal nachjustiert. Das Rechtsfahrgebot in der Jahnstraße - für viele Ortskundige ein Schleichweg - sollte die Durchfahrt in die Kölner Straße verhindern, doch fast niemand hielt sich daran. Daher wurden dort nun nach Aussage von Stadtsprecher Sven Prillwitz Leitbaken aufgestellt, die das Linksabbiegen dort unmöglich machen sollen.

Auch die einspurige Regelung auf der Weststraße, die zu Wochenbeginn für lange Rückstaus und Wartezeiten von mehr als einer halben Stunde gesorgt hatte, wurde aufgelöst. Am Donnerstag waren alle drei Fahrspuren in Richtung Sauerfeld wieder frei. Sogar das Linksabbiegen in den Rathaustunnel ist wieder möglich.

Allerdings befindet sich mitten auf der Kreuzung eine kleine Baustelle, die die Autofahrer auf der mittleren Spur umfahren müssen. Es kommt nach Beobachtungen unseres Reporters immer wieder zu brenzligen Situationen.

Verkehrschaos an der Weststraße Zur Fotostrecke

In umgekehrter Richtung auf der Sauerfelder Straße ist die Linksabbiegespur auf die Kölner Straße gesperrt. Das Linksabbiegen ist dort dennoch möglich.

In der kommenden Woche müssen sich nun die Autofahrer, die von der Sauerfelder Straße in Richtung Weststraße unterwegs sind, auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Auch hier werden einzelne Fahrspuren gesperrt, weil Kabel verlegt werden müssen. "Wir sind im ständigen Austausch mit Straßen.NRW", sagt Sven Prillwitz. So sollen sich die Probleme zu Beginn der Maßnahme nicht wiederholen.

Wie berichtet, erneuert Straßen.NRW auf dem Innenstadt-Drehkreuz die Ampelanlage. Dazu sind auch Tiefbauarbeiten und immer wieder kurzzeitige Sperrungen notwendig. Kai Flitsch als zuständiger Mitarbeiter sagt: „Bei einer kompletten Vollsperrung wäre so eine Maßnahme in etwa eineinhalb Tagen erledigt, bei laufendem Verkehr und einer abschnittsweisen Vorgehensweise dauert es entsprechend länger.“

Mit Beginn der Sommerferien sollen die Arbeiten an der Kreuzung beendet sein.