Verkehrs-Chaos durch B54 - alle Warnungen ignoriert

Von: Thomas Machatzke

Teilen

An den Kurven zwischen Brügge und Ostendorf wird’s für die Lkw eng, wenn sie sich begegnen. © Thomas Machatzke

Die Welle der Empörung über die Sperrung der Volmestraße (B54) zwischen Schalksmühle und Brügge – sie ebbte auch am zweiten Tag der Sperrung nicht ab. In der Region manifestiert sich ein kollektives Unverständnis für diese Maßnahme. Unverständnis, das nicht erst mit dem ersten Tag der Sperrung artikuliert worden ist.

Lüdenscheid – Die Märkische Verkehrsgesellschaft zum Beispiel hat sich im Vorfeld deutlich positioniert – gegen die Einrichtung dieser Baustelle, die die Achse zwischen Schalksmühle und Lüdenscheid durchtrennt.

„Es ist nicht einmal so, dass dort viele Linien von uns fahren“, sagt MVG-Pressesprecher Jochen Sulies, „es sind nur drei Linien, aber darüber hinaus natürlich auch Leerfahrten.“ Die MVG indes fürchtet durch die Sperrung eine zusätzliche Belastung des innerstädischen Verkehrs und auch des Verkehrs auf den Umleitungsstrecken.

„Es wird damit für uns immer schwieriger, den Fahrplan einzuhalten“, sagt Sulies, der aber noch auf einen anderen Punkt hinweist. „Für solche Maßnahmen benötigen wir mindestens 14 Tage Vorlaufzeit, um den Fahrplan und die Dienstwagen in die Hintergrundsysteme einzupflegen – es geht da auch um Pausen und Ruhezeiten, um das Sicherstellen, dass Toiletten auf der Strecke vorhanden sind. Diese 14 Tage haben wir aber gar nicht eingeräumt bekommen. Grundsätzlich aber finden wir die Sperrung angesichts der Sperrung hinter Breckerfeld und der Baustelle in Heedfeld zu diesem Zeitpunkt nicht vernünftig.“



Verkehrs-Chaos durch B54 - alle Warnungen ignoriert

Wie den Bussen der MVG geht es übrigens auch den Bussen des Schienenersatzverkehrs, der eigentlich die Fahrgäste ab Rummenohl nach Schalksmühle, Brügge und Lüdenscheid bringen soll. Statt auf dem direkten Weg nach Brügge geht’s nun durchs Hälvertal und über Ostendorf – mit den entsprechenden engen Kurven, auf denen nun für viele Betrachter viel zu viele sehr lange Fahrzeuge sehen müssen, dass sie diese Kurven irgendwie meistern.



Das Büro des Bürgerbeauftragten selbst wird zwar in der Frage der Baustellenplanung nicht angehört – allerdings hatte Büroleiter Mario Bredow die Stellungnahmen der Stadt Lüdenscheid sammeln und an Straßen.NRW als Paket weitergeben wollen. „Das war in Vorbereitung, aber dann kam schon die Nachricht, dass die Baustelle eingerichtet wird“, sagt Bredow. Tatsächlich hatten sich die Feuerwehr in Lüdenscheid und auch der Bauservice ganz ähnlich positioniert wie die MVG. Der Bauservice hatte vor allem Bedenken geäußert, dass bei einem noch nicht ad acta gelegten Sprengtermin im Dezember parallel sowohl die Altenaer Straße als auch die Volmestraße gesperrt sein könnten. Eine Vorstellung, die keinem Verkehrsteilnehmer Freude bereiten dürfte.



Auch der Schienenersatzverkehr muss nun einen Umweg über Ostendorf und durchs Hälvertal nehmen. © Thomas Machatzke

Die Feuerwehr sieht durch das höhere Verkehrsaufkommen im innerstädtischen Verkehr das rechtzeitige Erreichen von Einsatzorten gefährdet – bei den langen Rückstaus kommen selbst die Feuerwehrfahrzeuge mit ihrem Sonderstatus nicht mehr richtig durch. Auch die Feuerwehr hatte in ihrer Stellungnahme angesichts der Sperrung zwischen Breckerfeld und Hagen, der Großbaustelle in Heedfeld und des Ausfalls der Bahnlinie dafür plädiert, die Maßnahme der Absenkung der Fahrbahn unter der Eisenbahnbrücke bei Oedenthal ins Frühjahr zu verlegen.

Die Feuerwehr kann dies umso weniger verstehen, weil die nun auch noch über eine flankierende Maßnahme der Autobahn GmbH unterrichtet worden ist, die ab dem 22. Oktober an fünf aufeinanderfolgenden Wochenende das Autobahnteilstück zwischen Hagen-Süd und Lüdenscheid-Nord einseitig sperren wird. Fürs Volmetal und in der Folge auch fürs Hälvertal bedeuten diese Sperrungen auch nichts Gutes.

Die Bundesstraße 54 ist seit Montag gesperrt. Im Bereich der Schalksmühler Bahnüberführung soll die Fahrbahn abgesenkt werden, damit die B54 für alle Lkw ertüchtigt wird. © Popovici, Cornelius

Bei den Verantwortlichen von Straßen.NRW wird die allgemeine Abwehrhaltung und Empörung derweil auch nach Einrichtung der neuen Baustelle nicht verstanden. „Irgendwann müssen wir diese Maßnahme umsetzen“, sagt Pressesprecher Andreas Berg, „natürlich braucht der Verkehr nach so einer Maßnahme zwei bis drei Tage, bis sich alles eingespielt hat. Aber wir beobachten den Verkehr über Google Maps und auch mit Leuten, die vor Ort sind, ständig. Wir haben bislang keine extremen Rückstauungen erlebt.“ Berg berichtet, dass er selbst die Baustellen besucht habe und sogar früher sein Ziel erreicht habe als gedacht.

Berg kann die Aufregung nicht recht nachvollziehen. „Wenn sich herausstellt, dass Knotenpunkte nicht leistungsfähig genug und deshalb überlastet sind, werden wir natürlich nachsteuern. Dann wird man an diesen Punkten Ampeln aufstellen. Was ich nicht recht verstehen kann: Es gibt vor solchen Maßnahmen immer Verkehrstermine, aber beim Verkehrstermin für diese Baustelle hat zum Beispiel niemand von den Beteiligten vor Ort auf die Staugefahr am Deutschen Eck hingewiesen. Diese Bedenken hätte man dann ja auch in diesem Gespräch anbringen können.“