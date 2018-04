Erstes Mai-Wochenende: Die Innenstadt soll voll werden

Lüdenscheid - Das Konzept steht, die Genehmigungen sind da: Am ersten Mai-Wochenende soll die Innenstadt voll werden.

Das Streetfood-Festival mit Biergarten und Bühne auf dem Sternplatz, die große Autoschau, die Oldtimer-Rallye „Rund um Lüdenscheid“ des Lions-Clubs Lüdenscheid-Lennetal, ein Familientag mit Kinderbelustigung – all das steht fest. Ob aber die Geschäfte am 6. Mai von 13 bis 18 Uhr wirklich öffnen dürfen, hängt davon ab, ob die Gewerkschaft Verdi den verkaufsoffenen Sonntag gerichtlich verhindern kann.

Tatsächlich hat es die Gewerkschaft nach den Worten Isabell Großheims vom Lüdenscheider Stadtmarketing (LSM) im April geschafft, einen verkaufsoffenen Sonntag in Essen zu kippen. „Aber die Ladenöffnung dort war vor der Gesetzesänderung genehmigt worden.“

Vier verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr

Am 21. März habe der Landtag die Bedingungen für den Einzelhandel entschärft. Im April hat der Lüdenscheider Rat mit großer Mehrheit vier Terminen für verkaufsoffene Sonntage zugestimmt.

Doch die Verdi-Bezirksgeschäftsführung äußerte in einem Schreiben an Bürgermeister Dieter Dzewas „erhebliche Zweifel, ob die (...) Veranstaltung den hohen Anforderungen an die aktuelle Rechtsprechung genügt“. Die „grundsätzliche Positionierung“ von Verdi habe sich nicht geändert.

„Die Sonntagsöffnungen führen allgemein zu einer unerträglichen Mehrbelastung der Beschäftigten und schließen diese zudem von vorgeschobenen Anlässen der Öffnungen aus“, schreibt Gewerkschaftssekretär Mario Schmidt.

Die Organisatoren im Stadtmarketing-Büro stufen das Vorhaben dagegen als „sehr wichtig für den örtlichen Handel“ ein, wie Isabell Großheim sagt – und planen das Wochenende bis ins letzte Detail durch.

Erstmals Wohnmobil-Ausstellung

Die Autoschau örtlicher Händler auf dem Rathausplatz soll demnach wie gewohnt über die Bühne gehen, mit neun Ausstellern, darunter erstmals ein Anbieter von Wohnmobilen. Zum Streetfood-Festival unter der Regie des Lüdenscheider Veranstalters Oliver Straub werden laut Großheim mehr als 30 Stände erwartet.

Das lukullische Spektakel läuft am Freitag ab 17 Uhr und am Samstag und Sonntag ab 11 Uhr, Unterhaltung gibt es von der Bühne vor der Fassade des Hauses Sternplatz 1.

Einer der Höhepunkte ist die Zielankunft der Oldtimer-Rallye am Sonntag gegen 16 Uhr. Rund 70 Teilnehmer rollen von der Niemöller-Straße aus auf den Rathausplatz. Die Macher setzen auf die Magnetwirkung – auch im Interesse des Einzelhandels.

Isabell Großheim: „Ob die Geschäfte am Sonntag öffnen dürfen, erfahren wir aber wohl erst am Samstagabend.“