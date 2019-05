Offene Geschäfte am Sonntag nur noch „Beiwerk“

Lüdenscheid - „Sonntags geöffnet“ – dieser Marketing-Gedanke soll auf den Prüfstand.

Die Autoschau auf dem Rathausplatz und das Streetfood-Festival auf dem Sternplatz bildeten den Rahmen für den verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt. Doch zahlreiche Einzelhändler – allen voran das Management des Stern-Centers – beteiligten sich nicht an der Aktion.

So bildete das Rahmenprogramm den eigentlichen Schwerpunkt des Wochenendes. Die Geschäftsleute, die mitwirkten, zeigten sich jedoch durchweg zufrieden mit der Resonanz, die zeitweilig unter den Wetterkapriolen litt.

Stimmung im Einzelhandel uneinheitlich

Patrick Jahn etwa, Geschäftsführer bei Optik Lüttringhaus in bester Lage zwischen Foodtrucks und Autoschau, bezeichnete das Kundeninteresse als „sehr positiv“. Auch „Lotto-Mann“ Arnd Nitsch oberhalb der Rathaustreppe sprach von einem „zufriedenstellenden Zuspruch“ vor allem auswärtiger Gäste.

Sogar etwas abseits der Plätze, so bei Juwelier Hohage oder bei Strodel & Jaeger, fand sich immer wieder Laufkundschaft. Vereinzelt hatten auch große Filialisten wie Kik, Tedi oder TK Maxx in der Fußgängerzone geöffnet, andere wie New Yorker oder Adler-Moden blieben dicht.

Stadtmarketing stellt die Sinnfrage

Isabell Großheim vom Lüdenscheider Stadtmarketing (LSM), die das Projekt federführend vorbereitet hatte, erklärte, sie habe nach den Einladungen an den Handel verschiedentlich „durch die Blume“ gehört, eine Ladenöffnung am Sonntag lohne sich nicht.

Vor dem Hintergrund des großen Aufwandes, den LSM und die Stadtverwaltung betrieben hätten, um die Veranstaltung „rechtssicher durchführen zu können“, stelle sich die Frage, ob verkaufsoffene Sonntage eine Zukunft haben, so Großheim.

Autohändler durchweg zufrieden

Durchweg erfreut äußerten sich Vertreter der heimischen Automobil-Branche. Hans-Ulrich Meier vom Mazda-Autohaus weiß, dass sich aus Kundenkontakten auf dem Rathausplatz häufig Geschäfte ergeben.

Von Info-Gesprächen, Nachfrage nach Prospekten oder Terminwünschen für Probefahrten berichtete Alexander Petzold vom Kaltenbach-Autopark Lüdenscheid. „Uns ist klar, dass wir hier sonntags keine Autos verkaufen.“

Auch Walter Trimpop vom Skoda-Autohaus am Hülscheider Baum setzt in der Präsenz auf dem Rathausplatz in erster Linie auf Imagepflege – und freut sich über Niederschlagspausen. „Sobald die Sonne rauskommt, sind die Leute da.“

Rege Teilnahme am Gewinnspiel der Stadtwerke und großes Interesse an dem E-Roller verzeichnet auch das Team des Energieversorgers um René Jürgens. In den nächsten Tagen sollen die Namen der Preisträger bekannt gegeben werden.