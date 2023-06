Verkaufsoffener Sonntag in Lüdenscheid: Das ist der Stand der Planung

Von: Susanne Kornau

Im Jahre 2015 entstand unser Archivbild, als die Kunden in Lüdenscheid noch „Herzlich willkommen“ zu einem verkaufsoffenen Sonntag waren. © Moos

Es ist inzwischen eine Frust-Bilanz: Geplante verkaufsoffene Sonntage wurden entweder reflexartig von der Gewerkschaft Verdi kurzfristig weggeklagt oder gar nicht erst angemeldet, weil der Handel Bedenken wegen des gewählten Termins äußerte.

Lüdenscheid – Der Handel favorisiert traditionell „natürliche Verkaufsanlässe“ wie Ostern oder die Vorweihnachtszeit. Ein verkaufsoffener Sonntag einfach mal so ergibt auch für den Handel keinen Sinn.

Trotzdem ist das Thema nicht endgültig vom Tisch. LSM-Chef Phillip Nieland formuliert es diplomatisch: „Wir sind grundsätzlich weiter der Meinung, dass wir es uns wünschen, aber es ist ein ganz langer Weg bis zum Ziel.“ Das bedeutet in der Konsequenz: „Wir werden uns für dieses Jahr nicht bemühen, einen verkaufsoffenen Sonntag zu beantragen.“ Der Nachsatz wirft einen bezeichnenden Blick auf den erforderlichen Aufwand: „Wir schaffen das mit unserer Personaldecke nicht.“

Der Arbeitsaufwand für einen zuletzt mehr als 40-seitigen Antrag sei immens. Man müsse extrem gewissenhaft arbeiten, sich eng mit der Stadt abstimmen und viel Zeit nehmen, um den Antrag rechtssicher zu machen.

Ob der Einzelhandel aber überhaupt noch dahinter steht, sich auf die Unsicherheit einlassen möchte – das steht auf einem ganz anderen Blatt. Daher haben das Lüdenscheider Stadtmarketing (LSM) und die Wirtschaftsförderung Kreisstadt Lüdenscheid (WKL) bis Ende Mai eine Fragebogenaktion durchgeführt. Ziel: Die Meinungen der Einzelhändler zum Thema Verkaufsoffener Sonntag und Lange Verkaufsabende in Lüdenscheid abzufragen. Vom Feedback erhoffte man sich dann entweder ausreichend Rückhalt für einen weiteren Versuch oder die Gewissheit, dass der Handel das Thema zu den Akten legt.

Neun Fragen galt es zu beantworten. „Befürworten Sie die Durchführung von verkaufsoffenen Sonntagen“ (VOS), lautete die erste. Ja/Nein/Vielleicht sollte dann auch begründet werden. Wie viele davon seien angemessen, welche Termine schlage man vor, und anlässlich welcher Veranstaltungen sei ein VOS aus Teilnehmersicht denkbar, wollten LSM und WKL wissen. Abgefragt wurden zudem weitere Ideen und Anregungen, aber auch die Einschätzung, ob man sich davon oder auch von langen Einkaufsabenden positive Image-Effekte für die Innenstadt erhoffe. Ebenfalls abgefragt wurde die Bereitschaft, ob man selbst an einem VOS oder an einem Verkaufsabend bis 22 Uhr an Freitagen oder Samstagen teilnehmen würde. Und: „Würden Sie auch teilnehmen, wenn das Stern-Center nicht geöffnet hat?“

Nun liegt die Auswertung vor. Von einem repräsentativen Meinungsbild der Händlerschaft, das man sich erhofft hatte, möchte Phillip Nieland nicht unbedingt sprechen: „Es kam Feedback zurück.“ Das sei zwar durchaus kontrovers gewesen, „aber mit einem klaren Signal hin zum Ja“. Und: „Wenn, dann richtig, und auch mit dem Stern-Center.“ Das wertet man als ermutigende Basis für einen weiteren Versuch, aber der soll wasserdicht sein und eben nicht mehr in diesem Jahr erfolgen. Eine weitere Ermutigung zieht man aus dem Endspurt der Innenstadtsanierung. Sei die erst einmal abgeschlossen, sei das „vielleicht die richtige Lösung für Vollgas!“, sagt Nieland.

Zuletzt hatte Verdi den für den 8. Mai 2022 geplanten VOS kurzfristig weggeklagt – was auch im Rat auf breites Unverständnis und maßlose Verärgerung gestoßen war angesichts der allgemein schwierigen Lage des Handels nach Corona und der besonders schwierigen Lage der Stadt wegen der Brücke. Der Blick auf verkaufsoffene Sonntage in Hagen frustrierte zusätzlich. Doch nicht endgültig. Phillip Nieland: „Wir wollen uns noch mal an das Monster heranwagen, mit allen Kräften. Aber wenn man es wieder verschießt, wird es auch schwer, den Handel noch zu begeistern.“