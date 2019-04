Verkaufsoffener Sonntag: Darum macht das Stern-Center nicht mit

+ © Nougrigat Auch wenn der verkaufsoffene Sonntag am 5. Mai stattfinden sollte, wird das Stern-Center auf eigenen Wunsch seine Türen nicht öffnen. © Nougrigat

Lüdenscheid - Die Stadt unternimmt einen neuen Vorstoß für einen verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr: Am 5. Mai sollen im Rahmen des dreitägigen Street-Food-Festivals, der Autoschau und eines Kinderfestes sonntags auch Geschäfte in den betreffenden Straßen öffnen dürfen. Das Stern-Center bleibt allerdings geschlossen. Über eine entsprechende Vorlage muss der Rat noch entscheiden.