Verkaufsoffene Sonntage zunächst gestoppt

Lüdenscheid - Nur die Partei Die Linke stimmte dagegen, alle anderen Parteien schlossen sich am Montag dem Beschlussvorschlag der Verwaltung an, für 2017 keine Verordnung für vier verkaufsoffene Sonntage zu erlassen.

Bürgermeister Dieter Dzewas erklärte, angesichts der Strukturverschiebungen im Handel, falle es schwer, diese Entscheidung zu treffen. „Ich bedaure das ausdrücklich, aber die Rechtslage lässt kein anderes Vorgehen zu.“ Der stationäre Einzelhandel habe es immer schwerer, sich zu behaupten.

Bewusst habe die Stadt bisher zu den vier verkaufsoffenen Sonntagen für Veranstaltungen gesorgt, die die Attraktivität der Stadt erhöhten – auch mit Blick auf die Konkurrenz zu den Nachbarstädten. Gleichzeitig erinnerte er daran, dass die verkaufsoffenen Sonntag immer kontrovers diskutiert worden seien und politisch nie eine deutliche Mehrheit gefunden hätten.

Zurzeit aber erübrigt sich jede Diskussion. Wie berichtet, hat das Bundesverwaltungsgericht durch seine Rechtssprechung hohe Auflagen an die Durchführung verkaufsoffener Sonntage gestellt. So sollen Veranstaltungen eine prägende Wirkung haben. Sie ergibt sich laut Gericht zum Beispiel daraus, dass die Fläche des Marktes größer sein muss als die Verkaufsfläche der Geschäfte, die geöffnet haben – bei einer maximalen Verkaufsfläche auf Rathaus- und Sternplatz von rund 11 000 Quadratmetern gegenüber rund 30 000 Quadratmetern im Stern-Center für Lüdenscheid unmöglich umzusetzen. CDU und FDP schlossen sich Dzewas’ Meinung an.



Landtagsabgeordneter Gordan Dudas (SPD) wies darauf hin, dass NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin am 9. Februar Vertreter aus Handel, Kommunen und Gewerkschaften zu einem Gespräch eingeladen habe. „Wir sollten das Thema daher auf Wiedervorlage setzen.“



