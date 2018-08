Shirts mit Gullideckel-Druck

Lüdenscheid - Die Idee kommt ursprünglich von der Berliner Künstlerin und Designerin Emma France Raff alias „Die Raubdruckerin“. Raff bedruckt T-Shirts, Taschen und andere textile Gegenstände in Handarbeit mit Motiven von Gullideckeln aus unterschiedlichen Städten.

Ulrike Tütemann vom Verein „Wir hier“ und ihre Nachbarn Thor Hartmann und Johanna Engmann entschlossen sich jetzt, diese Idee mit einem jener 50 Gullideckel umzusetzen, die die Stadt anlässlich des 750-jährigen Jubiläums hat anfertigen lassen und inzwischen im gesamten Stadtgebiet eingesetzt hat.

„Die Künstlerin hat uns unter der Voraussetzung, dass wir es in nicht kommerzieller Form umsetzen, ihr Einverständnis für die Aktion gegeben“, erklärt Ulrike Tütemann. Alle Erlöse, die mit den handbedruckten Shirts, Einkaufstaschen und Rucksäcken erwirtschaftet werden, sollen nach Abzug der Herstellungskosten dem Verein „Wir hier“ sowie anderen ortsansässigen gemeinnützigen Vereinen, zugute kommen.

Der Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid (SEL) hat dem Trio ein Exemplar quasi als Druckplatte nach Hause geliefert. „Darüber hinaus haben wir uns eigens eine Mangel angeschafft, um die Shirts entsprechend nachbehandeln zu können“, erklärt Johanna Engmann. Natürlich werden die Produkte nur in einer sehr kleinen Stückzahl und zu wenigen Gelegenheiten zu haben sein, denn jedes Teil stellen die drei in Handarbeit her, und jedes Teil ist ein Original mit seinen ganz speziellen Besonderheiten.

„Da versteht sicherlich jeder, dass wir, bei allem Spaß an der Sache, auch noch alle unsere Berufe haben und Großbestellungen auf keinen Fall bedienen können“, meint Thor Hartmann. „Der offizielle Verkaufsstart ist der 1. September, wenn der Verein die Kult-Park-Bühne bespielt“, ergänzt Ulrike Tütemann. Voraussichtlich werden die drei im Anschluss auch beim Stadtfest und bei den Lichtrouten mit ihren Shirts, Taschen und Rucksäcken vertreten sein.

Alle Produkte, die zu erschwinglichen Preisen angeboten werden sollen, können übrigens bei 30 Grad in der Waschmaschine gewaschen werden. Weitere Infos zu den exklusiven Produkten können per E-Mail über gullidrucker-luedenscheid@web.de eingeholt werden.