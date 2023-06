Verkauf der P&C-Immobilie vom Tisch: Eigentümerin verfolgt eigene Pläne

P&C-Immobile: Für den „Schandfleck“ in der Lüdenscheider City gab es hochtrabende Pläne. Das scheiterte auch am Kaufpreis. Jetzt will die Eigentümerin selbst investieren.

Lüdenscheid – Die Gründung einer Stadtentwicklungsgesellschaft steht weiterhin aus. Während aktuell noch die Vorbereitungen dafür laufen, muss die Stadt sich allerdings jetzt offenbar schon von einem der gesetzten Ziele für die Gesellschaft verabschieden – die Möglichkeit, sich als Kümmerin um die P&C-Immobilie ins Spiel zu bringen. Denn das Haus Wilhelmstraße 2-10 soll nicht mehr verkauft werden.

Das bestätigte am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion die JC Real Estate Holding KG, die im Besitz des ehemaligen Leffers-Gebäudes ist. Und: Die Eigentümerin hat Pläne für ihre Bestandsimmobilie, will nach Möglichkeit selbst eine Entwicklung umsetzen.

„Wir prüfen derzeit verschiedene Planungsansätze und insbesondere eine Realisierbarkeit im aktuellen Wirtschaftsumfeld“, sagt Bea Steindor, Head of Marketing and Communications bei JC Real Estate.

Die Gesellschaft hat in jüngerer Zeit die Neuentwicklung mehrerer Bestandsgebäude auf den Weg gebracht. Bea Steindor benennt aktuell in Umsetzung befindliche Projekte in Karlsruhe, Mannheim, Ulm und Wien.

Seit dem Auszug von Sinn & Leffers 2011 steht das Gebäude leer. Peek & Cloppenburg hatte das Gebäude erworben. © Cedric Nougrigat

Für die dortigen Objekte sehe man einen künftigen Nutzungsmix vor von Einzelhandel, Büro, Hotel und Gastronomie. Ob eine das auch für das Lüdenscheider Haus infrage komme, sei laut Steindor, derzeit noch nicht klar: „Das Nutzungskonzept ist derzeit noch offen“. Was allerdings schon klar ist, ist dass bei einer Neuentwicklung des P&C-Hauses an der Wilhelmstraße die Bagger anrollen müssten, um diese auch zu ermöglichen.



So sah der Entwurf eines Stadtturms aus. Die Pläne wurden verworfen. © Fleper Architekten

„Grundsätzlich sind für eine Reaktivierung eines Gebäudes bauliche und technische Maßnahmen erforderlich. In welchem Umfang es bei diesem Objekt der Fall sein wird, ergibt sich erst nach Festlegung des Nutzungskonzepts“, so die Sprecherin der Düsseldorfer JC Real Estate.

Dass es der Gesellschaft mit der Absicht, den prominenten Leerstand in der Innenstadt wiederzubeleben, erst sein könnte, belegt man mit mehreren Vor-Ort-Begehungen, die in den vergangenen Monaten stattgefunden haben. Überdies „stehen wir im offenen und konstruktiven Austausch mit den Verantwortlichen der Stadt über die Zukunft des Standortes.“

Auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt auch Bürgermeister Sebastian Wagemeyer, dass es in jüngerer Zeit positive Impulse gegeben habe hinsichtlich der Zukunft des P&C-Gebäudes: „Wir haben nie aufgehört, dass Gespräch zu suchen, weil wir immer daran geglaubt haben, dass da noch etwas geht“, sagt Wagemeyer.

So sollte der Neubau einer Seniorenresidenz auf dem P & C-Areal am Sternplatz aussehen. Doch das Projekt Seniorenwohnen ist nach zweijähriger Planungsphase gescheitert. © Stephan Höhne Gesellschaft von Architekten

Die Stadtverwaltung habe weiterhin in den Gesprächen auf den außerordentlichen Symbol- und Stellenwert des Gebäudes hingewiesen, so Wagemeyer, der die Kommunikation mit den Verantwortlichen der JC Real Estate als „sehr konstruktiv und lösungsorientiert“ empfunden habe. Dass die Eigentümerin nun eine Neuentwicklung des Hauses offen benennt, wertet Wagemeyer als Zeichen dafür.

Zuletzt hatte der Projektentwickler Terragon aus Berlin Luxus-Seniorenwohnungen in der City geplant, sich später aber zurückgezogen. Auch die Idee eines Stadtturms wurde breit diskutiert, nach Intervention aus der Politik über die Anmietung von Büroflächen durch die Stadtverwaltung aber verworfen.