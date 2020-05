Verkäuferin überrascht Einbrecher in Bäckereifiliale: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Lüdenscheid - Als sie in aller Früher ihren Arbeitsplatz erreichte, bekam eine Angestellte einen gehörigen Schreck.

Am Mittwochmorgen um kurz nach 4 Uhr erschien eine Angestellte einer Bäckereifiliale an der Herscheider Landstraße vor dem Geschäft und wollte gerade die Tür aufschließen.

Dabei stellte sie erhebliche Beschädigungen am Türschloss fest. Als sie sich die Einbruchspuren ansah, bemerkte sie einen Mann, der aus dem hinteren Bereich des Ladens kam. Der Einbrecher ging - sich mehrfach umdrehend - über den dortigen Parkplatz in Richtung Paulmannshöher Straße und von dort aus in Richtung Herscheider Landstraße.

Der Gesuchte ist etwa 1,90 Meter groß und trug zur Tatzeit einen hellen Kapuzenpullover, die Kapuze war über den Kopf gezogen. Über dem Pullover hatte er eine dunkle Weste an.

Hinweise auf die Identität des Mannes nimmt die Lüdenscheider Polizei unter der Rufnummer 90990 entgegen.