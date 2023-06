Forum in Lüdenscheid: Es geht um den Preis für die Ladenpassage

Von: Fabian Paffendorf

Die komplizierten Eigentümerverhältnisse behinderten bisher, dass die Stadt Lüdenscheid in Sachen Forum am Sternplatz tätig werden konnte. Der Kauf der verschiedenen Gebäudebereiche würde den Weg nun frei machen. © Popovici

Die Stadt Lüdenscheid will das Forum am Sternplatz kaufen. Eine Einigung beim Preis für die Ladenpassage des Centers steht aber derzeit noch aus.

Lüdenscheid – Die Verhandlungen um den Verkauf des Forums am Sternplatz an die Stadt sind weit fortgeschritten, aber dauern weiter an. In den Gesprächen mit den Eigentümerparteien, die Roland Rothmann für die Stadt führt, habe man noch keine für alle Seiten vertretbare Einigung erzielt, wie Bürgermeister Sebastian Wagemeyer auf LN-Anfrage sagt.

Auch würden der Stadtverwaltung noch nicht alle Daten und Zahlen bezüglich der bisherigen Bewirtschaftung des im Angebot der Lanber Group enthaltenen Parkhauses Weststraße vorliegen. „Ohne die geht’s nicht. Schließlich müssen wir ganz genau wissen, was wir da kaufen würden. Wir werden nicht leichtfertig mit Steuergeldern umgehen“, sagt Sebastian Wagemeyer. Darüber, ob die Stadt nach einem möglichen Kauf selbst als Bewirtschafterin des Parkhauses auftreten will, macht der Bürgermeister keine Angaben. Ja, es gebe Überlegungen, wie ein weiteres Vorgehen aussehen könnte, sofern die Stadt das Forum am Sternplatz kaufe. „Da ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nichts Spruchreifes“, so Wagemeyer.

Zunächst gehe es darum, die verschiedenen Bereiche der Gesamtimmobilie in eine Hand zu überführen, damit überhaupt etwas geschehen könnte. Im März diesen Jahres hatten Bürgermeister Sebastian Wagemeyer und der damalige Fachbereichsleiter Martin Bärwolf die Ratsfraktionen über die Verkaufsabsicht der Eigentümerparteien der Immobilie informiert. Sachstand: Sowohl die Lanber Group des Irischen Unternehmers Samuel Bertram Allen wie auch der Frankfurter Unternehmer Hussein Mezori signalisierten, ihre Anteile am Forum verkaufen zu wollen. Mit Letzterem, der im Besitz der Ladenpassage ist, habe man laut Wagemeyer nun bisher keinen Konsens hinsichtlich des Kaufpreises erzielen können.

Stadt hatte 2015 nicht bei Versteigerung mitgeboten

Zur Erinnerung: Bei einer Zwangsversteigerung im Jahr 2015 war die Ladenpassage für 330 000 Euro an den Unternehmer gegangen. Die Stadt Lüdenscheid trat nicht als Interessent oder Mitbieter in Erscheinung. Darüber, welche Summe der in die Verhandlungen um den Verkauf involvierte Makler des Frankfurters nun für den Verkauf aufruft, macht man bei der Stadt keine Angaben.

Nur so viel: Er werde als zu hoch erachtet. Aber was passiert nun, wenn auf lange Sicht keine Einigung mit einer der beiden Eigentümerparteien erzielt werden kann? „Dann würden wir alle Optionen in Betracht ziehen müssen“, sagt Lüdenscheids Bürgermeister. Das meint unter anderem, dass durchaus die Möglichkeit mitgedacht werden dürfte, auch zunächst nur einen Teil des Forums zu kaufen.