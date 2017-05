Nur verhaltene Freude bei Dudas

Freude pur: Gordan Dudas bedankt sich bei der „wichtigste Person“, die ihm die ganze Zeit des Wahlkampfes über mit so viel Verständnis, Geduld und Unterstützung zur Seite gestanden habe – seiner Lebensgefährtin Anke Scheffler.

Lüdenscheid - So dicht können Enttäuschung und Freude beieinander liegen. Auch die Lüdenscheider Sozialdemokraten waren schockiert über das miserable Abschneiden ihrer Partei auf Landesebene. Gleichzeitig hatten sie Grund zum Jubel: Ihr Kandidat Gordan Dudas verteidigte seinen Sitz im Landtag.

Zunächst einmal aber hieß es Warten. Auch um 21 Uhr – also drei Stunden nach Schließung der Wahllokale – waren sieben der 158 Stimmbezirke des Wahlkreises 123 Märkischer Kreis III noch nicht ausgezählt – davon allein drei in der Kreisstadt.

Und das Rennen zwischen Gordan Dudas und seinem CDU-Konkurrenten, dem Unternehmer Ralf Schwarzkopf war bis zum Schluss knapp. Schließlich aber, um 21.49 Uhr, stand das Stadtergebnis fest, nachdem auch der letzte fehlende Stimmbezirk (Turnhalle Tinsberger Schule 031) gemeldet hatte: 40,1 Prozent für Gordan Dudas und 35,3 Prozent für Ralf Schwarzkopf.

Gordan Dudas zeigte bei der Wahlparty seiner Partei in der Gaststätte Dahlmann dann auch nur gebremste Freude: „An diesem Landesergebnis gibt es nichts schönzureden. Wir sind abgestraft worden und sollten unsere Rolle jetzt in einer starken Opposition suchen und nicht als Juniorpartner der CDU in einer Großen Koalition.“

Grund zur Freude hatte auch die FDP-Landtagsabgeordnete Angela Freimuth aus Schalksmühle. Sie erreichte in Lüdenscheid 8,4 Prozent der Erststimmen und zieht ohnehin über die Landesliste ihrer Partei in den Landtag ein.

Eindrücke vom Lüdenscheider Wahlabend Zur Fotostrecke

Frank Neppe (AfD) kam auf 6,9 Prozent und Michael Thomas-Lienkämper (Linke) auf 4,5 Prozent der Erststimmen.

Leichter in absoluten als in Prozentzahlen lassen sich die Ergebnisse der restlichen Kandidaten des Wahlkreises ausdrücken: Claudius Bartsch (ÖDP) 294, Jonas Pöhler (Piraten) 322 und Einzelbewerber David Spangenberg 86.

Der Live-Ticker zum Nachlesen

Ein Blick auf die Zweitstimmen in Lüdenscheid zeigte vor allem die herben Verluste, die die Sozialdemokraten auch in Lüdenscheid zu verzeichnen hatten: Ihre Werte sanken im Vergleich zu 2012 von 43,2 auf 34,4 Prozent. Die CDU konnte hingegen um 6,3 Prozentpunkte zulegen (auf 31,8), ebenso die FDP um 4,2 Prozent. Ebenfalls zu den Verlierern zählten die Grünen: Sie fielen von 8,2 auf 4,3 Prozent. Entgegen dem Landestrend legten die Linken von 2,6 auf 4,4 Prozent zu.

Negativer Trend auch in der Bergstadt: Die AfD bringt es bei den Zweitstimmen auf 8,4 Prozent.