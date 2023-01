Vergewaltigungs-Fall Nurre: Staatsanwaltschaft ermittelt „in alle Richtungen“

Von: Olaf Moos

Symbolfoto © dpa/ Hildenbrand

Fast zweieinhalb Monate ist es her, dass eine Nachricht aus dem Stadtwald Nurre die Bevölkerung Lüdenscheids in helle Aufregung versetzte: Ein unbekannter Mann soll am Abend des 1. November an einem Spazierweg eine 29-jährige Frau brutal überfallen und vergewaltigt haben.

Lüdenscheid - Polizei und Staatsanwaltschaft gehen von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Nach wie vor fehlt von dem Verdächtigen jede Spur. Die 29-Jährige beschrieb den Unbekannten als bärtigen Mann, der nach Zigarettenrauch roch, dunkel gekleidet war und eine dunkelgraue OP-Maske sowie blaue Latexhandschuhe trug.

Die Ermittlungen der Mordkommission der Hagener Polizei und der Strafverfolgungsbehörde laufen mit Hochdruck „weiter in alle Richtungen“, erklärt dazu die zuständige Staatsanwältin Miriam Strunk. Doch immer noch warten die Fahnder auf das Ergebnis eines Spurengutachtens, das Spezialisten des Landeskriminalamtes (LKA) erstellen. Dabei spielen sowohl Spuren vom Tatort als auch vom Körper des vermeintlichen Opfers eine Rolle.



Inzwischen kursieren nach LN-Informationen zahlreiche Gerüchte in der Stadt. Bewohner des Ortsteils Baukloh und Passanten, die den Nurre-Wald als Naherholungsgebiet nutzen, seien nach dem Vorfall verunsichert und vermieden es vor allem in der Dunkelheit, den Spazierweg nahe dem Schulzentrum am Schäferland zu betreten, hieß es. Nach der Bergung der Frau zeigte die Polizei erhöhte Präsenz in dem Waldgebiet.



Zur Frage, was mit „Ermittlungen in alle Richtungen“ gemeint ist, macht Staatsanwältin Strunk vor Fertigstellung des LKA-Gutachtens keine konkreten Angaben. Dass die Ermittler bei ihren Nachforschungen jedoch auch den Verdacht des Vortäuschens einer Straftat als mögliches Delikt des vermeintlichen Opfers in Erwägung ziehen, dementiert Miriam Strunk auf Anfrage nicht. Laut Strafgesetzbuch kann ein solches Vergehen mit einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet werden.



Die Frau hatte vom Nurre-Wald aus mehrfach Polizei-Notrufe abgesetzt und war erst nach längerer Suche, unter anderem per Hubschrauber, gefunden worden. Wie die Staatsanwältin bestätigt, lässt sich die 29-Jährige anwaltlich vertreten. Miriam Strunk: „Das ist aber noch kein Indiz dafür, dass die Frau bei uns als Beschuldigte geführt wird.“