Vergewaltigung in der „Nurre“: Überraschende Wende bei Ermittlungen

Von: Olaf Moos

Teilen

Symbolbild © Fotostand/K. Schmitt/Imago

Das Ermittlungsverfahren wegen Vergewaltigung und eines Tötungsversuchs in Lüdenscheid läuft seit mehr als sieben Monaten. Nun kündigt sich im „Fall Nurre“ eine Wende an.

Lüdenscheid - Das Ermittlungsverfahren wegen Vergewaltigung und eines Tötungsversuchs in Lüdenscheid läuft seit mehr als sieben Monaten. Nun kündigt sich im „Fall Nurre“ eine Wende an. Möglicherweise hat der Überfall auf eine 29 Jahre alte Lüdenscheiderin im Stadtwald in der Nähe des Spazierweges Am Schäferland gar nicht stattgefunden.

Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts des Vortäuschens einer Straftat gegen die Frau. Die 29-Jährige hatte am Abend des 1. November angegeben, einem unbekannten Mann zum Opfer gefallen zu sein. Der Täter, sagte die junge Frau aus, habe sie plötzlich vom Weg ins Unterholz gezogen, sie vergewaltigt, dann die Flucht ergriffen und sie schwer verletzt liegen gelassen.

Der Hilferuf der Frau per Handy erreichte die Polizei gegen 18 Uhr und löste eine großflächige Suche aus. Eine nähere Ortsbeschreibung hatte das vermeintliche Opfer nicht durchgegeben. Etwa eine Stunde lang kreiste ein Hubschrauber über dem Waldgebiet. Nach Angaben der zuständigen Staatsanwältin Miriam Strunk setzte die 29-Jährige gegen 18.55 Uhr einen zweiten Notruf ab, wurde schließlich gefunden und ins Klinikum gebracht.



Vergewaltigung in der „Nurre“: Opfer soll Straftat vorgetäuscht haben

Die Suche nach dem 30 bis 40 Jahre alten bärtigen Mann mit OP-Maske und blauen Latexhandschuhen blieb jedoch erfolglos. Zwar gingen zahlreiche Zeugenhinweise bei der Polizei ein, doch eine heiße Spur ergab sich daraus nicht. Die Polizei kündigte an, rund um den mutmaßlichen Tatort verstärkt Streife zu fahren und erhöhte Präsenz zu zeigen, damit besonders Spaziergängerinnen sich in dem Waldstück sicherer fühlen.



Die Kripo sicherte Spuren, das Landeskriminalamt (LKA) wurde mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Staatsanwältin Strunk ging anhand der geschilderten Tatumstände und der Auffindesituation von einer versuchten Tötung aus. Doch die junge Frau sei nach ambulanter Versorgung „relativ zeitnah“ aus dem Klinikum entlassen worden, hieß es eine Woche nach dem Vorfall.



Die Gründe dafür wurden Ende März bekannt. Nach vorliegenden Informationen hatte sich die Patientin in ärztlicher Obhut offenbar dagegen gesperrt, sich körperlich untersuchen zu lassen. Mit einer offiziellen Bestätigung hielt sich die Anklagebehörde zurück – mit einem Dementi allerdings auch. Das Warten auf die Fertigstellung des LKA-Gutachtens hielt an.



Neben der andauernden fieberhaften Suche nach dem vermeintlichen Gewaltverbrecher ermittelten Polizei und Staatsanwaltschaft weiter „in alle Richtungen“, wie die Behörde mitteilte. Auch der Verdacht des Vortäuschens einer Straftat werde eingehend geprüft.



Am Montag bestätigte die Staatsanwältin schließlich, ein Ermittlungsverfahren gegen die Lüdenscheiderin eingeleitet und die Angelegenheit an die Polizei „abverfügt“ zu haben. Doch der Beschuldigten eine Vorladung zur Vernehmung zuzustellen, erwies sich als langwierig. Denn die junge Frau hatte ihren Wohnsitz gewechselt und war zeitweise nicht aufzufinden. Erst in der vergangenen Woche konnte die Kripo die Ladung verschicken.



Das Ergebnis war für die Ermittler abermals ernüchternd. Wie Staatsanwältin Miriam Strunk bestätigt, habe die Beschuldigte den Brief der Polizei zwar erhalten. „Aber sie ist nicht zur Vernehmung erschienen.“ Das Verfahren läuft weiter.



Für den Tatbestand des Vortäuschens einer Straftat sieht das Strafgesetzbuch eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren vor.