Vergangenheit taucht aus Versetalsperre auf

Durchlässe werden dank Wartungsarbeiten sichtbar

Um 2,30 Meter wurde der Wasserstand im Vorstaubecken gesenkt. So wurden die alten Durchlässe sichtbar.

Lüdenscheid - Es ist ein außergewöhnlicher Anblick der sich Spaziergängern am Vorstaubecken der Versetalsperre bietet: An vielen Stellen kann man bis auf den Grund des Beckens blicken. Verantwortlich dafür sind geplante Wartungsarbeiten an Grundablassschiebern. Ein Nebeneffekt: Dank dem niedrigen Wasserstand wurde ein Stückchen Vergangenheit freigelegt.