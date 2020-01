Verfolgungsjagd nach Taschendiebstahl: Verdächtige im Stern-Center gestellt

Lüdenscheid - Schon wieder hat eine Taschendiebin einer Frau beim Einkaufsbummel – diesmal im Stern-Center – das Portemonnaie geklaut. Doch diesmal lieferte sich das Opfer, eine 48-jährige Lüdenscheiderin, eine beherzte Verfolgungsjagd mit der Verdächtigen – und schnappte sie Minuten später.

Laut Polizeibericht schaute sich die Passantin am Donnerstag gegen 15 Uhr in einem der Geschäfte des Einkaufszentrums Taschen an.

Eine fremde Frau rückte ihr dabei verdächtig nah auf die Pelle. Als die Unbekannte sich plötzlich entfernte, schaute die Lüdenscheiderin nach ihrem Rucksack, den sie auf dem Rücken getragen hatte.

Tatsächlich stand der Reißverschluss offen, und die Geldbörse fehlte. Gemeinsam mit einer Zeugin (56) nahm die Frau die Verfolgung auf.

Diebin wirft das Portemonnaie weg

Dabei sah sie, wie die mutmaßliche Diebin auf der Rolltreppe ein Portemonnaie wegwarf. Offenbar hatte sie bemerkt, dass jemand hinter ihr her ist.

Die Frauen sammelten das Portemonnaie ein, rannten weiter hinter der Unbekannten her und stellten sie schließlich und riefen die Polizei. Gegenüber den Beamten leugnete die Verdächtige den Diebstahl. Doch die Aufnahmen der Überwachungskamera des Ladens zeigten deutlich den Ablauf der Tat.

Ermittlungen wegen Diebstahls

Allerdings war nach Angaben der Polizei „so gut wie keine Verständigung mit der Tatverdächtigen möglich, da sie kein Deutsch spricht“. Es handelt sich demnach um eine 20-jährige Bulgarin mit Wohnsitz in Offenbach.

Sie wurde nach Feststellung der Personalien entlassen. Die Ermittlungen wegen Diebstahls dauern an.