Verfahren abgetrennt: Es geht von vorne los

Prozess um bewaffnete Raubüberfälle auf Spielhallen

Hagen/Lüdenscheid - Der dritte und vorletzte Verhandlungstag im Spielhallen-Prozess bringt eine faustdicke Überraschung: Die 1. große Jugendkammer des Hagener Landgerichts trennt das Verfahren gegen vier der sechs Angeklagten ab und beschließt die Aussetzung. So werden am Donnerstag aller Voraussicht nach nur zwei Mitglieder der Bande verurteilt. Der Strafprozess gegen die anderen Männer wird – Termin noch unklar – wieder von vorn beginnen. Deren Unterbringung in Entziehungsanstalten steht im Raum.