Vereinsgründung: Lüdenscheider Gastronomen vernetzen sich

Lüdenscheid - Keine Konkurrenz schaffen, sondern den Vorteil eines Netzwerks nutzen: Örtliche Gastronomen haben im Juni den Verein Gastro Lüdenscheid gegründet.

Miteinander wollen sie die Gastronomie vor Ort nicht nur bekannter machen, sondern auch attraktive Aktionen ins Leben rufen. „Es passieren bereits viele tolle Dinge in Lüdenscheid, an die wir anknüpfen wollen“, sagte Schriftführer Marco Nipkow vom Restaurant Kosmos in der Humboldt Villa. Dort stellte sich der Verein am Montag offiziell vor.

„Es gibt tolle Restaurants und Kneipen in Lüdenscheid. Wir wollen auf sie aufmerksam machen“, sagte Vorsitzender Marc Tegtmeyer von der Tanzschule S. Eine Teilnahme am Stadtfest, Weihnachtsmarkt oder Aktionen wie die „Visionen 2020“ seien möglich.

Mehr Außenwirkung erzielen

„Konkret sind die Pläne aber noch nicht. Wir würden gerne eine Häppchentour federführend übernehmen. Das bietet sich für uns als Gastronomen an“, erklärte Tegtmeyer. Vorrangig gehe es erst mal um aktive Öffentlichkeitsarbeit. Und darum, Mitglieder zu akquirieren.

„Wir sind als Verein noch nicht eingetragen, der Antrag ist noch beim Notar – aber wir hoffen, dass wir bald mehr Außenwirkung erzielen“, sagte der Vorsitzende. 13 Gründungsmitglieder sind bereits dabei. „Das wird kein Wettbewerb. Wir wollen uns austauschen und Ideen gemeinsam umsetzen.“

"Kleinkrieg aus der Gastronomie nehmen"

Und das vor allem lokal: „Wir sind nah am Thema dran und können den Kleinkrieg aus der Gastronomie rausnehmen. Ich habe ein gutes Gefühl dabei“, sagte Oliver Straub, 2. Vorsitzender und Betreiber der Kneipen Stock und Eigenart.

„Aus- und Weiterbildung sind außerdem große Themen für uns“, sagte Tegtmeyer. „Wir bilden eine Community, in der wir über alle Belange sprechen“, ergänzte Schatzmeister Marcus Kaufmann vom Restaurant Zum Markgrafen.

Keine Konkurrenz zu Dehoga

Eine Konkurrenz zum bundesweiten Hotel- und Gaststättenverband Dehoga, in dem auch einige der Gründungsmitglieder vertreten sind, sieht der Vorstand nicht. Auch Dehoga-Mitglied Lars Martin betonte: „Ich freue mich, wenn vor Ort etwas passiert.“

Nähere Informationen gibt es auf der Homepage des Vereins unter www.gastro-luedenscheid.de. Dort werden nach und nach die Gastronomen vorgestellt.