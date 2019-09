Mit Amt vereinbar? Beigeordneter der Stadt Lüdenscheid übernimmt Führungsaufgabe in Werteunion

Lüdenscheid – Als Thomas Ruschin 2014 zum Ersten Beigeordneten der Stadt Lüdenscheid gewählt wurde, galt er als möglicher Bürgermeisterkandidat der CDU für die Kommunalwahl 2020. Doch aus dem erwarteten Warmlaufen für die Nachfolge von Dieter Dzewas wurde nichts.

In der vergangenen Woche präsentierte die CDU Christoph Weiland als ihren Kandidaten. Der Jurist, der bis 2022 gewählt ist, hatte im Mai die eigene Partei für die Zusammenarbeit mit den Linken bei einer Kundgebung zur Europawahl kritisiert. Zudem trat er in die Werteunion Südwestfalen ein und ließ sich vor einigen Wochen zu ihrem Sprecher wählen. Ruschin, der auch stellvertretender Stadtverbandsvorsitzender ist, beantwortete die Fragen per E-Mail.

Warum das Engagement im auch innerhalb der CDU umstrittenen Flügel?

Die dritte Auflage einer Großen Koalition in der Kanzlerschaft von Angela Merkel schadet unserem Parteiensystem immens. Die SPD steht kurz vor dem Kollaps und auch die Union schreibt in bundesweiten Umfragen regelmäßig vorne nur noch eine „2“. Die Volksparteien können ihr Profil nicht mehr richtig schärfen und erscheinen den Wählerinnen und Wählern als zu austauschbar. Die CDU fußt inhaltlich auf drei tragenden Säulen: der christlich-sozialen, der liberalen und der konservativen.

Die konservative Säule ist in den zurückliegenden Jahren immer weniger sichtbar gewesen: Jörg Schönbohm und Wolfgang Bosbach waren die letzten prominenten Gesichter dieser Richtung. Damit ist eine Vertretungslücke im Parteiensystem entstanden, in die die AfD leicht hineinstoßen konnte. Ich persönlich will dazu beitragen, dieses Defizit der Union zu verringern.

Da die „Innere Sicherheit“ in meiner politischen Arbeit immer eine herausragende Rolle gespielt hat und ich Wolfgang Bosbach noch aus meiner Zeit als Referent für den Koordinator der „Innensprecherkonferenz von CDU und CSU“ kenne, war ich stets dem konservativen CDU-Flügel und seinen Positionen sehr verbunden.

Die Werteunion richtet sich gegen den vermeintlichen Linksruck unter Angela Merkel. Bei der Wahl in Sachsen hat Ministerpräsident Kretschmer aber erst dann deutlich zugelegt, als er zur Werteunion (Hans-Georg Maaßen) auf Distanz gegangen ist. Wie zerrissen ist die CDU 2019 und was muss passieren, damit sich das ändert?

Wahlergebnisse werden ja gern je nach Interessenlage interpretiert. Aber ich lese das Ergebnis eher so, dass es am Ende in beiden Bundesländern einen Amtsbonus für den jeweils amtierenden Ministerpräsidenten gegeben hat.

Der brandenburgische CDU-Kandidat Ingo Senftleben, der vor der Wahl Regierungsgespräche mit der Linkspartei nicht ausgeschlossen hatte, hat mit 15,6 Prozent ein historisch schlechtes Ergebnis für die Union erzielt. Dieses indifferente Verhalten wurde erkennbar von den Wählerinnen und Wählern nicht belohnt, im Gegenteil.

Die CDU muss stattdessen ihre volle programmatische Bandbreite wieder abbilden und politische Alternativen herausarbeiten. In Brandenburg regiert die SPD seit 29 Jahren an der Spitze. Ich vermag nicht einzusehen, warum der CDU dies dort nicht gelingen sollte.

Die Werteunion hat durchaus inhaltliche Schnittmengen mit der AfD. Die CDU schließt eine Koalition mit der AfD aber aus. Der richtige Weg?

Die AfD hat es sich sehr einfach gemacht und viele alte CDU-Positionen wortgetreu aus früheren Wahlprogrammen abgeschrieben. Damit soll enttäuschten CDU-Wählerinnen und Wählern suggeriert werden: „Seht her, Ihr findet bei uns eine adäquate neue politische Heimat!“

Tatsächlich grenzt sich die AfD aber gegenüber rechtsradikalen und rechtsextremistischen Positionen nicht ab. Eine Koalition mit der AfD schließt die Union damit völlig zu Recht aus. Ich habe viele Sympathien für die Einstellung von Friedrich Merz, der die AfD wieder zurückdrängen will und deren Wählerschaft nicht einfach aufgibt.

Andere haben dies offensichtlich getan: Ich erkenne bei der gegenwärtigen CDU-Führung keinerlei Strategie im Umgang mit der AfD. Vielmehr schauen viele nur ängstlich auf den Wahltag, um hinterher aufzuatmen – „ist ja doch nicht ganz so schlimm gekommen“. Solche Ergebnisse als Wahlsieg zu verkaufen, grenzt schon an Zynismus.

Wie wurde Ihr Engagement für die Werteunion in der heimischen CDU aufgenommen? Haben Sie die Lüdenscheider Vorstandskollegen über Ihre Mitgliedschaft in der Werteunion informiert? Haben Sie Glückwünsche zu Ihrer Wahl als Sprecher erhalten?

Ich wurde bereits gefragt, ob ich für die Position des stellvertretenden Stadtverbandsvorsitzenden wieder zur Verfügung stehe, was ich gern bejaht habe. Die CDU ist wie ein dreibeiniger Hocker – erst wenn alle drei Strömungen gleichermaßen Halt geben, steht der Hocker stabil. Und nur so erreicht man Wahlergebnisse von 40 Prozent plus X, wie sie Volksparteien unverändert anstreben sollten.

Die Werteunion wird rechts der Mitte verortet. Ist das politische Engagement mit Ihrer Funktion als gewählter Beigeordneter vereinbar?

Da die WerteUnion vollständig auf dem Wertegerüst der CDU steht, sehe ich hier keine Probleme. Wer sich mit der deutschen Geschichte auseinandersetzt, der weiß, wie wichtig ein funktionierendes Parteiensystem ist und welchen Verdienst unsere Volksparteien bei der Etablierung der Demokratie in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg hatten.

Der Abgeordnete Gordon Dudas hatte dies wohl auch im Blick, als er seiner Partei nach der Bundestagswahl empfahl, nicht erneut in eine Große Koalition einzutreten. Damit lag er meines Erachtens völlig richtig. Auch in der SPD wird um mehr Profil und um den programmatischen Kurs der Partei gerungen, wie die Gründung der parteiinternen Gruppierung „SPDpur“ zeigt.

Wer für politische Inhalte einsteht und unsere Volksparteien wieder fit für die Zukunft machen möchte, ist Demokrat aus Leidenschaft. Eine Partei zu verlassen, ist dagegen der falsche Weg – ich spreche da aus Erfahrung.

Die heimische CDU ist zu Ihnen nach Ihrem kritischen Leserbrief öffentlich auf Distanz gegangen. Jetzt das Engagement in der Werteunion. Haben Sie nicht die Sorge, dass man Ihnen das Vertrauen entzieht? Warum riskieren Sie das?

Ich stehe zu meinen politischen Überzeugungen und rede niemandem nach dem Mund. Als gebürtiger West-Berliner habe ich mir eine kritische Distanz zur Partei Die Linke bewahrt. Jedes Mal, wenn bei denen auf Parteitagen die Diskussion aufkommt, ob die DDR ein Unrechtsstaat war, spielen sich dort emotionale Dramen ab. Was soll das?

Die Beschlusslage der CDU dagegen ist absolut eindeutig: Wir wollen mit der AfD nicht, und wir wollen mit den Linken nicht! Daran kann man herumdoktern, wie Herr Senftleben oder Herr Günther das getan haben – aber entscheidend ist: Der Beschluss gilt. Und ich finde ihn richtig. Sowohl aus historischer Sicht, als auch vor dem Hintergrund solcher Aktivitäten in der Linkspartei, die regelmäßig Eingang in den Verfassungsschutzbericht finden.