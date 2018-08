Neue "Don Carlos"-Inszenierung im Kulturhaus

Lüdenscheid - Unter der Leitung von Sebastian Tewinkel betritt das Landesjugendorchester NRW in Lüdenscheid Neuland. Zur Spielzeiteröffnung im Kulturhaus wird es in Kooperation mit dem Verein „Zukunft Kultur“ eine rund zweistündige Neufassung von „Don Carlos“ mit dem Titel „Corridors of power“ gegeben.

Regisseur Bernd Schmidt und Bühnenbildnerin Birgit Angele entwickelten eine zeitgemäße Inszenierung, die das Werk für ein breites Publikum neu erfahrbar macht. Sie legt, so heißt es seitens des Vereins, den Fokus auf Fragen wie „Welchen Anteil hat der Einzelne an der Bündelung der Macht in der Welt“ und „Wie aktuell ist die Oper ,Don Carlos' für junge Menschen heute?“

„Wir planen keine historisch korrekte Aufführung, weder in Bezug auf Verdi, noch in Bezug auf Schiller. Wir nutzen die Oper als Diskussionsgrundlage“, so Bernd Schmidt über die Inszenierung. Der zentrale Aspekt ist dabei die Frage, wie viel Wissen, Daten, Information jeder einzelne in das System einspeist, was er dabei gewinnt und ob es eine Macht im Hintergrund gibt, die sammelt und steuert.

Umrahmt werden die Aufführungen in der jeweiligen Stadt unter anderem von einem Kulturpatenprogramm, Einführungsveranstaltungen, Kamingesprächen und Vorträgen. Am 31. August beginnt die Premiere um 18.30 Uhr im Kulturhaus. Am kommenden Samstag ist ab 21 Uhr eine öffentliche Generalprobe in der Turnhalle Nottuln. „Don Carlos“ wurde von Verdi mehrmals umgearbeitet.

Die Produktion „Corridors of power“ schreckt bei ihrer Version auch vor starken, aber notwendigen Eingriffen nicht zurück. Aus dem 90-jährigen blinden Großinquisitor bei Schiller und Verdi, dem scheinbar mächtigen Mann im Hintergrund, werden bei der neuen Version zwölf Gestalten, die als hilfreiche Geister die ganze Handlung tragen. Die Figuren des Spiels bedienen sich dieser Helferlein, die ihnen das Leben angenehmer machen, doch geraten sie dabei mehr und mehr in Abhängigkeit von deren System.

Die Figuren der Handlung werden in ihren Charakteren eindeutig inszeniert und bekleidet: König Philippe trägt nur eine Lederhose, schwarze Handschuhe und spielt – männlich aber verletzlich – mit bloßem Oberkörper. Er ist Produkt des Systems. Don Carlos wurde als Clown entwickelt. Ihm gelingt nichts, aber er hat unsere Sympathie.

Das Rahmenprogramm wird für jede Stadt in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing, dem Einzelhandel, der Gastronomie und dem Spielort eigens erarbeitet und durchgeführt. Tickets kosten zwischen 30,25 und 23,65 Euro, die Theaterkasse ist ferienbedingt noch geschlossen. Karten können weiterhin online oder an den bekannten VVK-Stellen erworben werden.