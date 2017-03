Verein „Wohlkind“ vermittelt Bildung an Kinder und Jugendliche

Lüdenscheid - Vor knapp eineinhalb Jahren gründete sich der Verein „Wohlkind“, der sich besonders der nachhaltigen Unterstützung für Kinder und Jugendliche im Bereich der Bildung verschrieben hat. Brigitte Lenssen ist stellvertretende Vorsitzende und zog am Donnerstag eine erste Zwischenbilanz.

Bis zu zehn Kinder und Jugendliche pro Jahr unterstütze „Wohlkind“, indem der Verein für Nachhilfe sorge, wenn es in der Schule nicht klappe oder wenn Leistungsstörungen wie Dyskalkulie oder Legasthenie aufträten.

+ Brigitte Lenssen vom Verein „Wohlkind“. © Messy „Wir haben aber auch zwei Kindern ermöglicht, an Ferienfreizeiten teilzunehmen, was aufgrund der finanziellen Situation der Familie nie möglich gewesen wären.“ sagt Brigitte Lenssen. Die selbstständige Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche wird unterstützt von ihrer Mitarbeiterin Andrea Bohlmann. Vereinsvorsitzende ist Ulrike Kronenbitter.

„Wir haben damals gesagt, wir fangen einfach klein an und machen das, was wir können.“ Unbemerkt ist der Verein dennoch nicht geblieben. Die Sparkasse hat ihm aus der Bürgerstiftung im vergangenen Jahr 1500 Euro zur Verfügung gestellt.

„Dafür sind wir sehr dankbar, denn unsere Unterstützung der Kinder und Jugendlichen dauert und soll dadurch gerade bildungsfernen Familien helfen. Denn viele Familien können es sich nicht leisten, ihren Kindern Nachhilfe zu geben. Da kommen schon einmal mehr als 100 Euro im Monat zusammen, und bei manchen fehlt auch das Geld, die notwendigen Materialen zu bezahlen.“

Der Verein „Wohlkind“ wolle sich auch an dem Schülerwettbewerb der Sparda-Bank beteiligen, mit dem Projekte an Grund- und weiterführenden Schulen finanziell unterstützt werden. 300.000 Euro stellt das Geldinstitut dafür zur Verfügung. „Wir sind in Kontakt mit der Knapper Schule und der Theodor-Heuss-Realschule“, sagt Brigitte Lenssen. Inzwischen gebe es eine Warteliste. „Der Bedarf ist groß“, weiß die Psychotherapeutin aus langjähriger Erfahrung.

Wer dem Verein helfen will, kann unter dem Stichwort „Wohlkind“ eine Spende auf das Sparkassen-Konto DE 02 458 500 05 0000 406777 überweisen.