Rettung nur mit fremder Hilfe

Lüdenscheid - Psychische Erkrankungen zählen noch immer zu den Tabuthemen unserer Zeit. Deshalb trauen sich viele Menschen nicht, rechtzeitig den Schritt nach außen zu wagen. Sind sie in therapeutischer Behandlung, brechen häufig soziale Kontakte weg. Das Gefühl des Alleinseins und der Überforderung will der Verein „P2P Kraftwerk“ mit den Betroffenen abstellen.

Peer-to-Peer (P2P) bedeutet Gleich-zu-Gleich. Der Begriff ist treffend gewählt, weil sich in diesem Verein Betroffene, die solche Lebenskrisen bereits gemeistert haben, für Patienten mit ganz unterschiedlichen psychischen Krankheitsbildern engagieren. Gemeinsam mit Privatdozent Dr. Roland Bottländer, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie, und dem SPD-Landtagsabgeordneten Gordan Dudas will der neue, sechsköpfige Verein das sensible Thema ins öffentliche Bewusstsein rücken. „Wir wollen der Krankheit ein Gesicht geben“, sagt Frank Arnold, „und Betroffenen sagen, dass man nichts aufgeben muss, sondern damit leben kann.“

In vier Bereiche ist die ehrenamtliche Arbeit von „P2P Kraftwerk“ gegliedert, die sich nicht als Konkurrenz zu den therapeutischen Maßnahmen versteht und vom Klinikdirektor ausdrücklich unterstützt wird. Das Angebot von Einzelberatungen wird noch selten nachgefragt. „Die Scheu ist sehr groß“, weiß Inge Hoster. „Aber auch wir unterliegen der Schweigepflicht.“

Mit einem Besuchsdienst in der Psychiatrie wollen die „Kraftwerker“ die „Käseglocke“, unter der die Menschen in der Einrichtung oft lebten, aufbrechen. Denn der Draht zur Außenwelt sei in vielen Fällen gekappt. Bernd Moschner: „Mit solchen Kontakten wollen wir die Tür für das normale Leben offenhalten.“ Ein Austausch mit anderen wird auf vielen Ebenen zur eigenen Entlastung genutzt.

Diese verbreitete Erfahrung setzt die „Andockgruppe“ mit ihren Gruppentreffen alle 14 Tage (in den geraden Wochen) in Haus 5 des Klinikums in Hellersen um. „Die Runde ist offen für alle Betroffenen, egal, ob sie stationär oder ambulant versorgt werden, gerade aus der Klinik kommen oder Hilfe in Anspruch nehmen möchten“, erklärt Silke König. Eingeladen seien auch die Angehörigen.

Noch in der Planung ist ein „Walk and Talk“ mit den Turboschnecken. „Bewegung“, sagt Inge Hoster, „ist ein wichtiger Baustein in der Behandlung.“ Psychische Erkrankungen, so Gordan Dudas, seien ein gesellschaftliches Problem. Der ständige Leistungsdruck führe zunehmend über die eigenen Grenzen hinaus. „Deshalb ist es wichtig, dass es parallel zur medizinischen Behandlung Ansprechpartner gibt, die nicht den weißen Kittel anhaben.“

Die Vereinsarbeit wird von Dr. Bottländer ausdrücklich unterstützt. „Wir müssen bestehende Asymmetrien zugunsten der Patienten verändern. Deshalb ist es gut, sie aktiv mit ins Boot zu nehmen.“ Ein Ersatz für die Therapie, darauf weisen die Vereinsmitglieder ausdrücklich hin, seien ihre Angebote nicht, wohl aber eine wertvolle Ergänzung. „Denn ohne fremde Hilfe kommt man nicht aus dem Loch.“

Dabei werde in den Fällen von Burn-out und Depressionen gerne mit zweierlei Maß gemessen, hat Inge Hoster über die Jahre festgestellt. Während Burn-out oft als „Adelsprädikat“ für gestresste Manager gelte, falle die Hausfrau in Erschöpfungs-Depressionen, wenn sie den Alltag nicht mehr geregelt bekomme.

Erreichbar ist das „P2P Kraftwerk“ unter Tel. 0 15 22 / 9 84 52 96 oder 01 75 / 4 74 66 82 oder per E-Mail unter p2pluedenscheid@mail.de