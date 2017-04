Ein typisch italienisches Fest

+ © Voci Blu Die Showband kommt mit Musik und Slapstick. Voci Blu © Voci Blu

Lüdenscheid - „Angefangen hat alles damit, dass wir den Deutschen in Lüdenscheid die italienische Lebensart näher bringen wollten“, sagt Gudrun Benninghaus. Sie ist Vorsitzende des Vereins der Freunde italienischer Kultur in Lüdenscheid, ein Verein, der am nächsten Wochenende sein 30-jähriges Bestehen feiern wird.