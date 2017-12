Benefizkonzert mit Medarduschor

Lüdenscheid - Der Förderverein der Suchtberatungsstelle des Diakonischen Werkes Lüdenscheid muss alljährlich für eine hauptamtliche Stelle im Beratungsteam 16 000 Euro selbst erwirtschaften und ist deshalb auf Spendengelder dringend angewiesen. Aus diesem Grund initiierte Anita Pfeiffer von der Suchtberatungsstelle gemeinsam mit Chordirektorin Maidi Langebartels am Sonntag ein Konzert in der Kirche Maria Königin mit dem Medarduschor (Leitung: Maidi Langebartels) sowie dem Kiersper gemischten Chor Monday Monday (Leitung: Johannes Koch).

Zwischen den Chormusik-Blöcken mit besinnlichen Liedern wurden unterschiedliche Texte zur Adventszeit gelesen. Darüber hinaus stellte der Vorsitzende des Fördervereins der Suchtberatungsstelle, Ulrich Kilo, deren Arbeit vor und bedankte sich bei allen Beteiligten für das dringend notwendige Engagement.

Im Anschluss erzählte eine von Tablettensucht betroffene, der in der Beratungsstelle geholfen wurde und die seit fünf Jahren Mitarbeiterin im alkoholfreien Café „Sprungbrett“ der Suchtberatungsstelle ist, von ihren Erfahrungen.

Das Konzert begann nach einer Begrüßung durch Pastor Hans Helmut Ferkinghoff sowie einem gemeinsamen Einmarsch beider Chöre bei Kerzenschein zum „Halleluja“ mit dem Auftritt des Chores Monday Monday und dem schwungvollen Song „The Glory Of Love“ von Bette Midler. Mit dem besinnlichen Lied „Both Sides Now“ riefen die Sänger dazu auf, auch die Meinung des anderen zu berücksichtigen.

In einem Medley kombinierte der Chor schließlich deutsche und südamerikanische Lieder miteinander, die sich allesamt um die Hirten der Weihnachtsgeschichte drehten. Besinnlich ging es auch beim Auftritt des Medarduschores zu, eines Projektchores, der sich ausschließlich zu bestimmten Anlässen formiert.

Die Sänger, die zeitweise von Alfia Möllmann am Klavier begleitet wurden, präsentierten an diesem Abend mit „Das Licht kommt in die Welt“ zwar nur ein Adventslied, dennoch erzeugten auch die übrigen im Rahmen des Benefizkonzertes zu Gehör gebrachten Stücke festliche Stimmung. Zur Eröffnung sangen die Chormitglieder das Werk „Schau auf die Welt“, danach interpretierten sie a capella das stille „Ein kleines Lied“.

Bei dem beschwingten Stück „Tanz meine Seele“ handelt es sich um eine Eigenkomposition aus der Feder von Maidi Langebartels – ihr Werk interpretierte sie gemeinsam mit Irene Gloerfeld. Mit dem kraftvoll gesungenen „Exodus“ rundete der Chor sein Programm an diesem Abend ab, legte jedoch nach lang anhaltendem Applaus mit „O Herr, gib’ Frieden“ noch eine Zugabe nach.