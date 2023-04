Verdienstorden für Angela Merkel ist „made in Lüdenscheid“

Von: Olaf Moos

Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erhält am Abend das Großkreuz des Bundesverdienstordens, gefertigt in der Lüdenscheider Firma Steinhauer & Lück. © Fabian Sommer/dpa

Bei der Verleihung des Großkreuzes des Bundesverdienstordens an Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montagabend spielte ein Unternehmen aus Lüdenscheid eine bedeutende Rolle.

Lüdenscheid - Der höchste Verdienstorden, den man in Deutschland verliehen bekommen kann, stammt aus der Produktion der Firma Steinhauer & Lück an der Hochstraße.

Es handelt sich um einen sechseckigen Bruststern, Rot auf Gold, mit einem Adler in der Mitte, der mit Lorbeerblättern umkränzt ist. Das Bundesverdienstkreuz gibt es in acht verschiedenen Kategorien. Als höchste Ehrung gilt das Großkreuz in besonderer Ausführung.

Dies haben bislang nur die früheren Bundeskanzler Konrad Adenauer und Helmut Kohl erhalten. Nach der Anlieferung des wertvollen Stücks aus Lüdenscheider Fertigung an das Bundespräsidialamt lagerte der Orden in einem Tresor.



Mit welchem Aufwand das Symbol der höchsten Auszeichnung der Bundesrepublik an der Hochstraße hergestellt wird, diese und andere Fragen rund um das Großkreuz sind bei Steinhauer & Lück, gegründet am 1. April 1889, ein offenbar gut gehütetes Geheimnis.

Auf eine Anfrage unserer Redaktion an die Firma antwortete Geschäftsführerin Bettina Pregitzer: „Für uns ist es eine Ehre, dass wir diese Orden herstellen dürfen, und wir widmen uns mit ganzem Herzen dieser Aufgabe. Wir möchten dies aber nicht in der Öffentlichkeit tun.“