Verdi ruft erneut zum Warnstreik auf: Kundgebung am 10. April

Lüdenscheid - Die vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft vor der dritten Verhandlungsrunde im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes zu einem weiteren ganztägigen Warnstreik auf.

Alle örtlichen Regionen aus dem Bezirk Südwestfalen werden sich zahlreich an der regionalen Kundgebung am 10. April in Dortmund beteiligen, teilte Verdi mit.

Im Märkischen Kreis werden unter anderem der Nahverkehr, die Müllabfuhr, die Stadtverwaltungen und die Kreisverwaltung, das Jobcenter, der Landesbetrieb Straßenbau NRW, Kindertagesstätten sowie Bereiche des Gesundheitswesens dabei sein. Die aufgerufenen Dienststellen und Betriebe des öffentlichen Dienstes werden an diesem Tag deshalb nur eingeschränkt arbeiten können.

Verdi fordert sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Außerdem fordert die Gewerkschaft eine Anhebung der Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte um 100 Euro pro Monat. Gleichzeitig soll die Übernahmeregelung nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung wieder in Kraft treten.

„Wenn der öffentliche Dienst die Fachkräfte von morgen möchte, dann muss er den Azubis heute auch Perspektiven bieten“, wird Bettina Schwerdt zitiert. Der öffentliche Dienst dürfe den Anschluss an die Gehaltsentwicklung der freien Wirtschaft nicht verlieren.