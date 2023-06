Verdächtiger Mann mit Schusswaffe auf Lüdenscheider Spielplatz

Von: Stefan Herholz

Weil sie einen verdächtigen Mann mit einer Schusswaffe auf einem Spielplatz sahen, alarmierten Zeugen in Lüdenscheid die Polizei.(Symbolfoto) © picture alliance/dpa

Lüdenscheid – Zeugen meldeten der Polizei am Mittwoch kurz nach 22 Uhr eine verdächtige Person auf dem Spielplatz am Wermecker Grund. Die stark alkoholisierte Person habe eine Schusswaffe in der Hand.

Als die Polizei eintraf, stießen sie nicht nur auf den Mann, sondern auch auf eine Frau. Die Beamten fanden bei der 49-Jährigen eine nicht geladene Schreckschusswaffe.

Bei dem Mann handelte es sich um ihren 24-jährigen Sohn. Er beschimpfte und beleidigte die Beamten und zeigte ihnen den Mittelfinger.

Die Beamten stellten die Waffe sicher und schrieben gegen Mutter und Sohn Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie gegen den Sohn wegen Beleidigung und Bedrohung.

Der 24-Jährige wurde zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. In der Nacht randalierte er in der Zelle und demolierte die Toilette. Deshalb kam noch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung hinzu