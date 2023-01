Verdächtiger (18) verletzt Polizeibeamten in Lüdenscheid: dienstunfähig

Von: Olaf Moos

Symbolbild © Archiv

Bei einem Einsatz in der Innenstadt wurde am Wochenende ein Polizist schwer verletzt und gilt als dienstunfähig.

Lüdenscheid - An der Freiherr-vom-Stein-Straße hielt sich laut Polizeibericht am Samstag gegen 18 Uhr eine dreiköpfige Gruppe junger Männer auf, die sich angesichts des nahenden Streifenwagen schlagartig auflöste. Ein 18-Jähriger aus Lüdenscheid hatte es besonders eilig, in Richtung Kulturhausgarten zu laufen.

Die Polizeibeamten verfolgten und stellten ihn. Als sie mit ihm sprachen, nahmen sie deutlichen Cannabisgeruch wahr und wollten die Kleidung des jungen Mannes durchsuchen. Dabei versuchte der Verdächtige, ein kleines Tütchen zu verstecken.

Die Polizisten bemerkten das, darauf zerriss der 18-Jährige das Drogentütchen und trat einen der beiden Beamten so heftig, dass der nicht mehr eingreifen konnte.

Doch der Kollege des Verletzten überwältigte den jungen Mann gegen dessen heftigen Widerstand und legte ihm Handschellen an. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv. Die Polizei stellte diverse Drogenutensilien sicher und entließ den leicht verletzten Jugendlichen gegen 19 Uhr.

Der verletzte Polizeibeamte, heißt es, kam ins Krankenhaus kann bis auf weiteres seinen Dienst nicht versehen.