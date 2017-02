Verdächtige auf Fotos: Probleme bei der Fahndung

Lüdenscheid - Der Einzelhandel in der Innenstadt verstärkt seinen Kampf gegen Ladendiebe. Mehr Detektive als zuvor streifen durchs Stern-Center und seine Shops und verfolgen Verdächtige bis in die Fußgängerzone (wir berichteten). Entwischt ein Täter, muss Technik helfen. Doch die oft mangelhafte Qualität der Aufnahmen von Überwachungskameras und die teilweise langen Bearbeitungszeiten, bis ein Ermittlungsrichter das Foto eines Diebes zur Öffentlichkeitsfahndung freigibt, erschweren die Suche nach den Schuldigen. Abhilfe scheint in weiter Ferne zu sein.

Aktuelles Beispiel: Am letzten verkaufsoffenen Sonntag des alten Jahres, 18. Dezember, klaute ein bislang unbekannter Mann aus einem Drogeriemarkt im Stern-Center Waren im Wert von fast 300 Euro und entkam mit der Beute. Am Mittwoch, knapp acht Wochen nach der Tat, veröffentlichte die Polizei ein Foto des Mannes und fragt, wer Hinweise zur Identität des Gesuchten geben kann. Das Bild zeigt schemenhaft eine fast gesichtslose Gestalt mit kurzen dunklen Haaren und Streifen auf Hose und Jacke.

Der Weg des Fotos

Wie es aus der Detektei Thomas Lierhaus heißt, die im Stern-Center für Sicherheit und Objektschutz zuständig ist, sind die Kameras in den Geschäften von sehr unterschiedlicher Qualität. Zum einen seien die Optiken eher billig und nicht leistungsstark. Zum anderen liefern die starr installierten Kameras nur Bilder mit viel Bewegungsunschärfe.

„In einigen Shops“, sagt ein Sprecher der Detektei, „gibt es auch bewegliche Kameras, die mit Zoom ausgestattet sind und bessere Ergebnisse liefern“. Die Ladendetektive überlassen der Polizei die gewünschten Bilder auf CDRoms oder anderen Datenspeichern.

+ Anhand dieses Fotos vom 18. Dezember sucht die Hinweise auf die Identität des abgebildeten Verdächtigen. Polizei © Polizei Die Streifenpolizisten stellen die Daten aus den Kameras nach Angaben von Polizeisprecher Dietmar Boronowski zunächst sicher und leiten sie – oft erst am nächsten Tag – an den Sachbearbeiter bei der Kripo weiter. Je nach Arbeitsanfall bleibt ein Foto dort mehrere Tage. Währenddessen werden Ladenbesitzer vernommen und Lichtbilder von bereits bekannten Tätern mit dem Foto verglichen. Gibt es keine weiteren Erkenntnisse, sendet die Polizei das Foto mit der Bitte um Veröffentlichung an die Staatsanwaltschaft Hagen weiter.

Der Staatsanwalt stellt beim zuständigen Amtsgericht in Hagen den entsprechenden Antrag. Justizsprecher Jens Berndt erklärt, bei der Veröffentlichung gehe es um das verfassungsrechtlich geschützte Recht am eigenen Bild. „Das gilt auch für Verdächtige.“ Deshalb müsse ein Ermittlungsrichter laut Strafprozessordnung sicherstellen, dass es sich entweder um eine Straftat von erheblicher Bedeutung handelt – oder dass andere Ermittlungsansätze ausgereizt sind oder keinen Erfolg versprechen.

Noch „recht zügig“

Was „erheblich“ ist und was nicht, dafür gibt es laut Jens Berndt keinen festen Katalog. Sicher sei aber: „Die durchschnittliche Bearbeitungszeit bei uns beträgt ein bis zwei Tage.“ Dann geht das Material samt Freigabe durch den Richter zurück zur Staatsanwaltschaft, von dort zur Polizei und dann zu deren Pressestelle, die das Foto schließlich veröffentlicht. Boronowski und Berndt sind sich einig darüber, dass im vorliegenden Fall ein Zeitraum von sieben bis acht Wochen vom Diebstahl bis zur Öffentlichkeitsfahndung als „recht zügig“ angesehen werden kann.

Im Nordkreis zum Beispiel sucht die Polizei derzeit einen Mann, der einer Frau die EC-Karte geklaut und an drei Geldautomaten versucht hat, das Konto seines Opfers zu plündern. Das Foto, das am Bankomaten entstanden ist, datiert vom 22. November.