Verdachtsfall in Lüdenscheid: Affenpocken stellen sich als Windpocken heraus

Von: Jan Schmitz

Eine kolorierte transmissionselektronenmikroskopische Aufnahme von Partikeln des Affenpockenvirus (rot) in einer infizierten Zelle (blau). © Niaid / DPA

Nach einer bestätigten Affenpocken-Infektion im Juni gab es zwischenzeitlich zwei weitere Verdachtsfälle im Märkischen Kreis. Im Fall eines Lüdenscheiders wurden dabei Windpocken festgestellt.

Lüdenscheid – Ungeachtet der Meldungen über eine Ausbreitung des Affenpocken-Virus in Deutschland hat es seit dem 20. Juni keine neuen Fälle im Märkischen Kreis gegeben. Das teilte Kreissprecher Alexander Bange auf Anfrage unserer Zeitung mit. Bislang gibt es erst einen bestätigten Fall einer Affenpocken-Infektion im Kreis. Sie ist datiert auf den 20. Juni. Dabei handelte es sich um einen Mann mittleren Alters aus Menden (wir berichteten). Er hatte einen milden Krankheitsverlauf. Ein PCR-Test, der im Nationalen Referenzzentrum in Berlin ausgewertet wurde, hatte den Befund Ende Juni bestätigt.



Die Person sei – wie vom Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin vorgegeben – für drei Wochen in Quarantäne gekommen. Das ist die Mindestzeit unter der Voraussetzung, dass die Bläschen dann abgeheilt sind. Das sei hier der Fall gewesen, so Bange. Eine vorzeitige Aufhebung der Isolation vor den 21 Tagen ist nicht vorgesehen. Enge Kontaktpersonen im beruflichen und privaten Umfeld waren dem Kreisgesundheitsamt nicht bekannt. Die Kontaktpersonenermittlung erfolgt ähnlich wie bei Corona und dient zur Unterbrechung von Infektionsketten. „Dabei ist das Gesundheitsamt auf die Zusammenarbeit und Mitwirkung der Infizierten – und deren Kontaktpersonen – angewiesen“, betont Bange.



Zwischenzeitlich waren dem Gesundheitsamt zwei weitere Verdachtsfälle angezeigt worden, die sich aber nicht als Affenpocken bestätigt haben. Im Fall eines Lüdenscheiders wurden Windpocken festgestellt. Windpocken haben aber – bis auf den pockenartigen Ausschlag – mit Affenpocken nicht viel gemeinsam. Windpocken werden durch Herpesviren ausgelöst, Affenpocken durch das Pockenvirus.

Trotz der bislang niedrigen Zahlen rechnet das Gesundheitsamt mit weiteren Fällen im Kreis. Fachbereichsleiter Volker Schmidt schätzt die gesundheitliche Gefährdung für die Bevölkerung aktuell aber als gering ein: „Die Übertragung von Affenpocken ist nicht zu vergleichen mit der Übertragung des Corona-Virus. Deshalb besteht kein Grund zur Panik. Im Augenblick sehen wir eine sehr geringe Gefährdung. Kann es weitere Erkrankungsfälle geben? Ja, damit rechnen wir. Aber wir sehen, Stand jetzt, nicht, dass sich die Affenpocken massenhaft ausbreiten. Bei entsprechenden Symptomen oder engem Kontakt zu Personen mit solchen Symptomen sollte man sich selbst isolieren und schnellstmöglich untersuchen lassen“, sagt Schmidt. Dafür ist der behandelnde Arzt zuständig.



Zu den Symptomen gehören Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen, außerdem Flecken, Knötchen und Bläschen auf der Haut.