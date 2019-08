Verdacht auf Waffen: Krimi um Tresor in leerstehender Wohnung - Verstärkung angefordert

Lüdenscheid - Es ist ein echter Krimi: Nach einem Tipp findet die Polizei in einer versteigerten Wohnung in Lüdenscheid-Brügge einen mannshohen Tresor. Sie hat keinen Schlüssel, aber einen Verdacht.

Die Polizei bestätigt den Einsatz am Abend direkt an der Bundesstraße 54 (Volmestraße) in Brügge. Es bestehe der Verdacht, dass sich in dem Tresor gefährliche Gegenstände befinden, sagte ein Polizeisprecher - unter Umständen könnte es sich um Waffen handeln. Es sei aber auch denkbar, dass der Tresor leer ist.

Kurios: Die Polizei weiß, wer den Schlüssel hat. Der Mann ist aber untergetaucht.

Gebäudekomplex wurde jüngst versteigert

Der Tresor befindet sich in einer vermeintlich leerstehenden Wohnung in einem teilweise verlassenen Fabrik-Komplex. Erst im Juni wurden mehrere Gebäude mit der Adresse Volmestraße 65, 67 und 69 versteigert (Mindestgebot: 175.000 Euro). Der neue Besitzer tauschte in den vergangenen Wochen alle Schlösser aus - und bemerkte schließlich, dass ein Mann versuchte, in die Wohnung mit dem Tresor zu gelangen. Doch sein Schlüssel zur Wohnung passte nicht mehr.

Tresor ist rund 400 Kilogramm schwer

Zudem erhielt die Polizei einen Tipp, dass sich in einem Tresor in einer Wohnung verdächtige Gegenstände befinden. Bereits am Mittag fuhr die Polizei in Brügge vor und entdeckte den nach jüngsten Schätzungen bis zu 400 Kilogramm schweren Tresor.

THW soll Tresor heben

Schließlich entschied man sich, den Tresor als Ganzes sicherzustellen, "um Zeit zu gewinnen", wie ein Polizeisprecher sagt. Das aber ist gar nicht so einfach. Man forderte Verstärkung durch das Technische Hilfswerk an, das zusagte, den Tresor durch ein Fenster aus der Wohnung zu heben. Derzeit laufen die Vorbereitungen für die Bergung. Ein Spezialgefährt aus Altena wurde angefordert.

Unklar ist, wie der Tresor in die Wohnung kam

In den nächsten Tagen soll der Tresor geöffnet werden - im besten Fall mit dem Schlüssel des gesuchten Besitzers.

Wie der Tresor in die Wohnung kam, ist völlig unklar. Er ist nach ersten Erkenntnissen kein Überbleibsel aus der aufgegebenen Fabrik.

