Verdacht der Schwarzarbeit: Fahnder stürmen in Lüdenscheid Kundentoilette des Stern-Centers

Zoll rückt zur Razzia an

Gegen 10.30 Uhr sprangen Zollbeamte in der Fußgängerzone aus ihren Einsatzwagen und steuerten die Besucher-Toilette des Stern-Centers im ersten Obergeschoss an.

Bei einer bundesweiten Razzia haben am Dienstagmorgen 300 Beamte des Zolls und der Steuerfahndung 58 Objekte durchkämmt – auch die öffentliche Toilette im Stern-Center an der Wilhelmstraße in Lüdenscheid. Im Fokus steht eine Münsteraner Firma, die auf die Reinigung von WC-Anlagen spezialisiert ist. Das bestätigt der Sprecher der Staatsanwaltschaft Münster, Martin Botzenhardt.