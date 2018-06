Verdacht auf Blindgänger: Suche geht in der Volme weiter

Bei Bauarbeiten zur Sanierung der Ufermauer an der Straße Am Brügger Bahnhof ist ein Verdacht auf einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg festgestellt worden. Die Suche geht am Dienstag in der Volme auf Höhe des Feuerwehrgerätehauses weiter.

Brügge - Die Suche nach einem möglichen Blindgänger in der Volme, etwa in Höhe des Feuerwehrgerätehauses Brügge, geht am Dienstag weiter. Sollte sich der Verdacht bestätigen, wird eine kurzfristige Evakuierung des Bereichs nötig sein, teilte die Stadtverwaltung mit.

Bereits vor einigen Wochen war am Rande der Volme gesucht worden, gefunden wurden dort nur Bombensplitter (wir berichteten). Im Zusammenhang mit Bauarbeiten zur Sanierung der Ufermauer an der Straße Am Brügger Bahnhof sei im Zuge einer Luftbildauswertung und anschließenden Sondierungsbohrung ein Verdacht auf einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg festgestellt worden, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung.

Der zweite Punkt in der Volme soll am Dienstag, einen niedrigen Wasserstand vorausgesetzt, untersucht werden. Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung Arnsberg werden durch eine Fachfirma das Erdreich um den Verdachtspunkt im Flussbett abtragen lassen. Es werde dann überprüft, ob es sich tatsächlich um einen Blindgänger handelt.

Evakuierung im Radius von 250 bis 500 Metern

Sollte sich der Verdacht bestätigen, müsste der Blindgänger entschärft werden. Das würde kurzfristig geschehen; der genaue Zeitpunkt könne aber erst nach Freilegung des Blindgängers in Abstimmung mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst genannt werden, teilte die Verwaltung weiter mit.

„Stadtverwaltung, Feuerwehr, Polizei sowie das THW, das DRK und die Johanniter bereiten sich aktuell auf einen solchen Fall vor.“ Für die Entschärfung wäre aus Sicherheitsgründen – abhängig von der Größe des Blindgängers – eine Evakuierung aller Gebäude in einem Radius von voraussichtlich 250 bis 500 Metern um den Fundort erforderlich.

+ Das wäre das betroffene Evakuierungsgebiet in einem Radius von 250 Metern. © Grafik: Stadt Lüdenscheid Im möglicherweise betroffenen Evakuierungsbereich, der etwa bis zur Straße Am Ziegenkopf beziehungsweise am Raffelnberg reichen könnte, befinden sich neben Wohngebäuden, Geschäften und einem Hotel auch zwei Kitas und eine Grundschule. Anlieger der möglichen Evakuierungsgebiete würden direkt informiert, sobald ein Evakuierungstermin feststeht, heißt es in der Mitteilung. Dies könnte gegebenenfalls sehr kurzfristig geschehen.

+ Falls ein Blindgänger gefunden wird, wäre dies der Radius von 500 Metern, in dem die Gebäude evakuiert werden müssten. © Grafik: Stadt Lüdenscheid Die betroffenen Personen sollten sich daher darauf einstellen, dass sie für einige Zeit ihre Wohnungen und ihren Arbeitsplatz verlassen müssen und diese nicht erreichen können. „Genauere Termine und Uhrzeiten können derzeit leider noch nicht benannt werden.“

Aufenthaltsraum in der Hauptschule Stadtpark

Für Personen, die während einer möglichen Evakuierung nicht bei Freunden, Verwandten oder anderswo unterkommen können, würde ein Aufenthaltsraum in der Hauptschule Stadtpark an der Parkstraße eingerichtet werden. Für Personen, die keine Fahrgelegenheit haben, würden an Sammelplätzen Shuttle-Busse der MVG eingesetzt.

Eine Einsatzleitung von Feuerwehr und Ordnungsamt würde in der Hauptschule Stadtpark untergebracht werden. Autofahrer aus den Richtungen Halver, Schalksmühle und Kierspe sollten sich darauf einstellen, dass es für den Durchgangsverkehr zu Sperrungen der Volmestraße und der Halverstraße kommen kann. Auch der Bus- und Bahnverkehr wären betroffen.

Die Stadt Lüdenscheid wird unter www.luedenscheid.de sowie über die örtlichen Medien informieren, sobald es neue Erkenntnisse gibt. Infos gebe es auch über die Nina-Warn-App.