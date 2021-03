Verdacht auf illegales Autorennen: Nagelneuer schwarzer AMG ist Schrott

Strafprozess am Donnerstag

+ © Cornelius Popovici Der AMG-getunte Mercedes hatte nach dem mutmaßlichen Autorennen nur noch Schrottwert. © Cornelius Popovici

Am 11. Januar vergangenen Jahres rast ein schwarzer C-Klasse-Mercedes 220d mit AMG-Tuning-Ausstattung „im Tiefflug“ die Lennestraße hoch, der Fahrer bremst in der Rechtskurve vor der Worth-Kreuzung abrupt ab. Das Auto prallt gegen einen Bordstein, hebt ab, segelt über die Verkehrsinsel und nietet einen Ampelmasten um. Die Frage, ob der Bruchpilot, ein damals 29 Jahre alter Mann aus Dortmund, sich ein illegales Autorennen mit einem Kontrahenten geliefert hat, wird die Justiz am Donnerstag beschäftigen.