Verbrechen im Stadtwald: Akribische Spurensuche am Tatort

Von: Olaf Moos

Ein Polizeihubschrauber unterstützte die Beamten bei der Suche nach dem Opfer einer Vergewaltigung im Stadtwald. (Symbolfoto) © Daniel Schröder

Nach der Vergewaltigung einer 29-jährigen Lüdenscheiderin geht die Mordkommission zahlreichen Zeugenhinweisen nach. Auch im Umfeld des Spazierweges Am Schäferland ist man weiterhin auf Spurensuche.

Lüdenscheid – Die Ermittlungen der Hagener Mordkommission und der Staatsanwaltschaft laufen nach wie vor auf Hochtouren. Doch eine heiße Spur auf der Suche nach dem Verbrecher, der am Abend des 1. November im Stadtwald Nurre eine 29-jährige Lüdenscheiderin vergewaltigt und versucht hat, sein Opfer zu töten, haben die Fahnder nach wie vor nicht. Das bestätigt Staatsanwältin Miriam Strunk.



Inzwischen seien jedoch zahlreiche Hinweise von Zeugen eingegangen, heißt es. Darunter auch Angaben, denen die Ermittler „eindringlich nachgehen“, wie Miriam Strunk erklärt. Dazu gehört demnach auch eine akribische Spurensuche am Tatort und im Umfeld des Spazierweges Am Schäferland. Zudem stehe die Staatsanwaltschaft in regelmäßigem Kontakt zu der 29-Jährigen, um jede Information über den Tathergang und den Gesuchten auswerten zu können.



Die Lüdenscheiderin war nach ihrem Notruf bei der Polizei zur ambulanten Versorgung ins Klinikum transportiert, nach Angaben der Staatsanwältin dann „relativ zeitnah“ entlassen worden. Warum die Fahnder nach der Vergewaltigung der Frau auch wegen eines versuchten Tötungsdelikts gegen den Täter ermitteln, darüber gibt es derzeit keine konkreten Angaben. Miriam Strunk sagt dazu lediglich: „Die Tatumstände und die Auffindesituation sprechen für eine versuchte Tötung.“



Es werden weiter Zeugen gesucht. Angaben sind unter der Rufnummer 0 23 31 / 986 20 66 erbeten.