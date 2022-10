Parkplatzüberwachung in der Kritik: Verbraucherschützer warnen vor Mix Markt-Partner

Von: Fabian Paffendorf

© Cedric Nougrigat

Um den Kundenparkplatz ausschließlich nur Kunden anzubieten, hat der Mix-Markt an der Schützenstraße die Firma Parkvision als Vertragspartner an Bord geholt. Das Unternehmen und seine Methoden sind allerdings umstritten und stehen aktuell in der Kritik. Verbraucherschützer warnen vor der Firma.

Lüdenscheid – Mit dem Auto auf einen Parkplatz fahren, ein Schild lesen und wieder runterfahren dauert sechs Minuten – und kostet im Falle einer Lüdenscheiderin nun 40 Euro. Die Frau, die anonym bleiben möchte, ist zwar gebürtige Bergstädterin, aber ist laut eigener Aussage erst vor kurzer Zeit wieder in ihre Heimatstadt zurückgezogen. Sie habe halt nicht wissen können, dass am Bräucken schon länger nicht mehr der Kaufpark seine Postadresse an der Schützenstraße 4a hat. Und das sei der Ursprung des Ärgers, den sie jetzt habe.

Und so steuerte sie am Nachmittag des 18. August auch, nichts Böses ahnend, den Parkplatz des vermeintlichen Kaufparks an. „Ich bin in die Einfahrt neben dem Eiscafé gefahren und habe dann bemerkt, dass da kein Kaufpark mehr ist, sondern der Mix Markt. Außerdem war da ein Schild. Da habe ich davor gehalten, um zu lesen, was da steht“, sagt die Lüdenscheiderin. Ob sie nun dazu ausgestiegen oder im Auto geblieben sei, könne sie aus der Erinnerung heraus nicht mehr sagen.



Unerwünschte Post lag einige Wochen später im Briefkasten

Sie habe gelesen, dass das Parken nur für Kunden des Mix Marktes dort kostenfrei sei und der Parkplatz überwacht, dann sei sie wieder weggefahren. Exakt von 16.57 bis 17.03 Uhr befanden sich Auto und Fahrerin auf dem Parkplatz. Das steht auch so in einem Brief, den die Lüdenscheiderin vor einigen Tagen dann im Postkasten fand. Bei dem Schreiben handelt es sich um kein erfreuliches: Es ist eine Zahlungsaufforderung der Firma Parkvision, die als Vertragspartner der Handelskette Mix-Markt seit einiger Zeit die Bewirtschaftung und Überwachung der als Privatparkplatz ausgewiesenen Autostellflächen an der Schützenstraße durchführt.

Für den kurzen „Besuch“ des Parkplatzes verlangt die Firma aus Maintal in Hessen jetzt eine Vertragsstrafe in Höhe von 40 Euro. Denn ein digitales Kameraüberwachungssystem der Firma, das vor dem Markt zum Einsatz kommt, habe die Lüdenscheiderin als Nichtkundin des russischen Supermarktes identifiziert. Und als solche habe die Lüdenscheiderin Vertragsbruch begangen. Ein Vertrag zwischen ihr und der Firma Parkvision sei nämlich durch die Kenntnisnahme des Textes auf dem Hinweisschild zustande gekommen. Vorgeworfen wird ihr nun in der Zahlungsaufforderung das „Blockieren von Kundenstellflächen ohne Einkauf in einem der ausgewiesenen Geschäfte“ sowie „Widerrechtliches Parken auf für andere Mieter / Kunden reservierte Parkfläche [sic]“.



Die Lüdenscheiderin ist überzeugt davon, dass sie weder Flächen blockiert, noch geparkt habe. „Wenn man die Zeit nimmt, die mein Auto stand, dann kann man allenfalls von Halten sprechen“, sagt sie. Was als Halten gilt und als Parken, das ist in der Straßenverkehrsordnung klar definiert, wie Lorenz Schlotmann, Pressesprecher der Polizei im Märkischen Kreis, erläutert. „Laut Paragraf 12 Absatz 2 der Straßenverkehrsordnung bedeutet Halten, dass man bis zu drei Minuten das Auto nicht bewegt. Wer das Auto verlässt oder länger steht, der parkt“, sagt Schlotmann. Allerdings – und das ist das, was der Lüdenscheiderin zum Nachteil gereicht – orientierten sich Bewirtschafter privat überwachter Parkplätze lediglich an der Straßenverkehrsordnung, aber seien dieser nicht zwingend unterworfen.



Parkvision ist immer wieder Thema bei der Verbraucherzentrale

Immer wieder in den vergangenen Wochen ist auch das Maintaler Unternehmen Parkvision Thema bei der Lüdenscheider Beratungsstelle der Verbraucherzentrale NRW gewesen, wie deren Leiterin Viola Link gegenüber unserer Redaktion bestätigt. „Allein in drei Wochen haben wir hier zehn Fälle gehabt, bei denen es um die Firma ging. Vorrangig drehte es sich aber darum, ob dort sonntags gratis geparkt werden könnte, ein so krasser Fall wie der genannte war also noch nicht dabei“, sagt Viola Link.



Obschon sie hinter den Geschäftsgebaren von Parkvision „eine neue Art von Abzockermasche“ vermutet, kann die Verbraucherberaterin nur im geringen Maße Hilfestellung leisten. „Das Problem ist, dass wir es hier mit Privatrecht zu tun haben. Als Verbraucherzentrale können wir daher keine rechtssicheren Auskünfte und Informationen geben. Wir können Betroffenen nur raten, einen Anwalt aufzusuchen, der sich mit der entsprechenden Rechtslage auskennt“, erklärt Link.

Die Krux: Mit Befahren des Parkplatzes und Kenntnisnahme der informierenden Beschilderung sei ein rechtsgültiger Vertrag mit der bewirtschaftenden Firma zustande gekommen. Der sei jedoch kein klassischer Verbrauchervertrag, unterstehe einer anderen Rechtsform. „Daher unterscheidet sich auch die schriftliche Zahlungsaufforderung von jenen, die man sonst zum Beispiel beim Falschparken oder bei Geschwindigkeitsübertretungen kennt“, sagt Viola Link. Deshalb fehle dem Schreiben auch die Belehrung zum Widerspruchsrecht oder Abbildungen zur Beweisführung des vermeintlichen Verstoßes.



Ärger mit der Parkraumüberwachungsfirma ist kein Einzelfall

Der Ärger der betroffenen Lüdenscheiderin mit der Firma Parkvision ist offenbar keinesfalls ein Einzelfall, wie eine Onlinerecherche zu den Geschäftsgebaren des Unternehmens ergibt. Allein in den Google- und Trustpilot-Bewertungen finden sich zahlreiche Rezensionen von Leuten, die sich mutmaßlich von Parkvision geprellt und betrogen fühlen. Betroffene fordern dazu auf, „aufgrund Missachtung der EU-Datenschutzgrundverordnung“ Strafanzeige gegen Parkvision zu stellen. Es ist die Rede von „unseriösen Geschäftspraktiken“, „moderner Wegelagerei“ und davon, dass Parkvision Widerspruchsschreiben zu konkreten Fällen durchweg ignorieren würde. In den vergangenen Monaten berichteten auch vermehrt andere Regionalzeitungen über Leserärger mit Parkvision.



Es sind ganz ähnliche Fälle wie der der LN-Leserin. Immer wieder geht es um die Parkplätze vor den jeweils örtlichen Mix-Markt-Standorten. In Bonn, Delmenhorst, Rethorn oder Vilshofen machen Menschen gegenüber den Journalisten ihrem Ärger Luft. Auch wenn sich der Frust der Adressaten der Zahlungsaufforderungen immer wieder in erster Instanz bei den Beschäftigten der Mix-Markt-Supermärkte entlädt, ist offenbar an der Tagesordnung.

Unsere Redaktion wollte vom Leiter des Mix Marktes an der Schützenstraße wissen, in wie weit sich der Ärger über den Vertragspartner für die Parkplatzbewirtschaftung als Imageschaden darstellt. Auf Anfrage war der Marktleiter nicht zu sprechen, aber ein Mitarbeiter bestätigt, dass Parkvision und die Parkplatzüberwachung aktuell ein viel beachtetes Thema im Markt wären.



„Ein Vertreter von Parkvision war erst vor wenigen Tagen hier, weil es ja Verunsicherung darüber gab, ob Nichtkunden hier sonntags gratis parken dürften“, sagt der Marktmitarbeiter. Was der Parkvision-Vertreter dazu laut dem Marktmitarbeiter erklärt habe, überrascht in Anbetracht dessen, was noch in der vergangenen Woche Gegenstand der LN-Berichterstattung war: Entgegen dem von der Marktleitung kommunizierten kostenfreien Parken an Sonntagen, sei man bei Parkvision der Auffassung, dass es keinerlei Ausnahme von der Regel geben würde.



Sonntags soll das Parken doch nicht mehr kostenfrei sein

„Der Vertreter von Parkvision hat auch gesagt, dass Kurzparker, die nicht unserer Geschäft besuchen, keine Vertragsstrafe mehr bezahlen müssen. Wer weniger als 15 Minuten lang mit seinem Auto auf dem Parkplatz ist, muss kein Bußgeld mehr bezahlen“, so der Marktmitarbeiter. Wer trotzdem eine Zahlungsaufforderung erhalten habe, der sollte sich schriftlich an Parkvision wenden, dann würde man eine Klärung herbeiführen.



Sonntagsparken ist jetzt kostenpflichtig, aber Nichtkunden können bis zu 15 Minuten auf dem Parkplatz vor dem Mix-Markt ihr Auto abstellen? – Ob das stimmt und wie die vom Unternehmen digital erfasste Überwachung des Parkraums im Detail funktioniert, wollte unsere Redaktion direkt von Parkvision wissen. Auch zu den Vorwürfen eine „unseriöse Abzockerfirma“ zu sein, sollte man Stellung nehmen. Laut telefonischer Auskunft eines Mitarbeiters von Parkvision gebe es einen Ansprechpartner für Presseanfragen – aber zu dem wollte man uns nicht durchstellen. Auf eine Anfrage per E-Mail und die Bitte um Stellungnahme erfolgte vonseiten des Unternehmens bisher keine Reaktion.