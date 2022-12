Die Leute haben „richtig Bock“: Silvester-Feuerwerk in Lüdenscheid stark gefragt

Von: Fabian Paffendorf

Sebastian Biermann von Edeka Preller: „Im kommenden Jahr werden wir uns wohl komplett vom Feuerwerksverkauf verabschieden.“ © Cedric Nougrigat

Auf den heutigen Tag haben Feuerwerk-Fans lange warten müssen: Nach zwei Jahren Verkaufsverbot für China-Böller und Raketen, dürfen sich die Lüdenscheider wieder mit Feuerwerkskörpern eindecken. Aber Nachfrage und Angebot haben sich verändert - nicht nur wegen der Pandemie.

Lüdenscheid – Aufgrund der Corona-Pandemie mussten auch die Lüdenscheider zwei Jahreswechsel in Folge aufs Feuerwerk verzichten. Gut für Umwelt und Fauna, meinten die einen. Für die Freunde des bunten Lichterspiels am Himmel der Silvesternacht zum anderen aber ärgerlich. Wie hoch ist die Nachfrage nach Feuerwerkskörpern nach zwei Jahren „Böllerverbot“ überhaupt noch?

„So einen Ansturm an Feuerwerk-Vorbestellungen wie in den vergangenen Wochen habe ich noch nicht erlebt“, berichtet Kay-Jörg Kawi, Inhaber der Agentur Eventverleih MK an der Königsberger Straße. Die Leute hätten „richtig Bock“ und er habe aufgrund der erhöhten Nachfrage nochmals am 23. Dezember neue Ware fürs Lager anschaffen müssen. In diesem Jahr habe er nun für über 20 000 Euro Raketen, Feuerwerksbatterien, Zisselmänner, China-Böller & Co. einkaufen müssen, um für den Verkaufsstart am heutigen 29. Dezember genug für seine Kunden vorhalten zu können. Dass das Geschäft richtig brummen wird, stehe für Kawi außer Frage.

Auch, dass Inflation, Energiepreiserhöhungen und Krise bei jenen, die sich gerade mit großen Mengen fürs Feuerwerk eindeckten, noch nicht angekommen seien. „Das wird sicherlich noch ein paar Monate dauern, aber dann wird’s sicher richtig wehtun. Bisher ist es aber so, dass man noch tief in die Tasche greift, wenn es wirklich ein besonderes Feuerwerk werden soll“, sagt Kay-Jörg Kawi.

Für über 1200 Euro Feuerwerk vorbestellt

Es gebe so einige Kunden, die nach zwei Jahren Feuerwerksverbot nun nochmals richtig aufdrehen wollten. „Spitzenreiter ist jemand, der für 1200 Euro vorbestellt hat, aber auch zahlreiche andere Kunden haben für mehrere Hundert Euro geordert“, so Kawi. Und wenn Kawis Kunden zum Jahreswechsel ihre vielen Hunderten Schüsse aus sprengstoffstraken Batterien mit Namen wie „Mythology“, „Pegasus“ oder „Bling Bling“ feuern werden, dann seien auch jene natürlich zur Stelle, die auf die hohe Feinstaubbelastung durch die Silvester-Böllerei hinwiesen oder sonstige Kritik am Feuerwerkswahn äußern würden. Viele seien das nach seiner Erfahrung aber nicht. Dennoch: „Aber selbst wenn die Hersteller auf die Umweltverträglichkeit ihrer Materialien hinweisen, dann ist das Quatsch. Ein wirklich umweltfreundliches Feuerwerk, das gibt es einfach nicht“, sagt der Fachhändler. Wer sich für Raketen & Co. entscheide, der habe seine Wahl getroffen – und zwar keine für das Umweltbewusstsein.

Dass aber in absehbarer Zeit ein Totalverbot für das Silvesterfeuerwerk ins Haus stehe, sieht er nicht gegeben. Andererseits werde sich seiner Meinung nach der Markt durchaus verändern. „Unkontrollierbares“ wie zum Beispiel Raketen oder der klassische Chinakracher wären wohl Auslaufmodelle, wenn sich Gesetzgeber und Wirtschaft künftig in Richtung der Benelux-Länder orientieren würden. „Der Trend geht hin zu den Feuerwerksbatterien. Die Produktion wird sich aufgrund der wirtschaftlichen Lage auch reduzieren, das Angebot wird kleiner werden“, glaubt Kay-Jörg Kawi. Bei Baumärkten, Discountern und Supermärkten, ziehe man sich eh schon zunehmend aus dem Feuerwerksgeschäft zurück. Dennis Bauer, einer der Leiter des Lüdenscheider Hellweg-Baumarktes, bestätigt das, was der Fachhändler weiß: „Generell haben wir weniger als in den Vorjahren bestellt, drei bis vier Paletten reichen uns“, sagt er.

Dennis Bauer vom Hellweg-Baumarkt erklärt, dass weniger Feuerwerk im Angebot sei als in den Vorjahren. © Cedric Nougrigat

Eine große Batterie, eine kleine Box sowie drei verschieden gepackte Sets im Sortiment würden die Nachfrage ausreichend bedienen. „Wir haben eben ein paar Kleinigkeiten“, erklärt Bauer, der hinzufügt, dass er selbst im privaten Rahmen auch nicht mehr als ein oder zwei Raketen zum Jahreswechsel steigen lassen werde. Ebenso weitaus reduzierter als in den Jahren vor Corona wird auch das Feuerwerkssortiment sein, das man bei Edeka Preller am Buckesfeld kaufen können wird. „Neu bestellt wurde da nichts. Es handelt sich um die Ware, die im vergangenen Jahr angeschafft, aber nicht verkauft werden durfte“, erklärt der stellvertretende Marktleiter Sebastian Biermann.

Abschied vom Feuerwerksverkauf ist beschlossene Sache

Das Sortiment auf zwei Europaletten müsse reichen, um die Nachfrage abzudecken – „Im kommenden Jahr werden wir uns wohl komplett vom Feuerwerksverkauf verabschieden. Aus Gründen des Tierwohls und des Umweltschutzes werden sich die Edeka-Märkte davon distanzieren“, meint Biermann. Bei vielen Leuten sei das Geld eh so knapp, dass man an wenig nachhaltigen Ausgaben den Rotstift ansetze, Feuerwerk gehöre eindeutig dazu. „Ich persönlich verzichte auch in diesem Jahr auf Raketen. Das Geld kann man ja durchaus sinnvoller ausgeben oder für einen schönen Urlaub sparen“, sagt er.

Ob man nun gerne Feuerwerk in die Luft schießt oder es lieber ruhig angehen lässt: Klar ist, dass das Wetter an Silvester 2022 eher unüblich für die Jahreszeit werden wird.