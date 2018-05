Verbot der Sonntagsöffnung in Lüdenscheid: Stadt verzichtet nach Urteil auf Beschwerde

Lüdenscheid - Die Stadt hat keine Beschwerde gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Arnsberg eingelegt, das die Sonntagsöffnung der Geschäfte in Lüdenscheid am 6. Mai untersagt hatte.

Wie Stadtpressesprecher Wolfgang Löhn auf Anfrage mitteilte, sei „absehbar, wie das Oberverwaltungsgericht in Münster urteilt“.

Zuletzt war Kreuztal mit einer Beschwerde gescheitert. Auch in Hagen hat das Verwaltungsgericht Arnsberg die Sonntagsöffnung am 6. Mai gekippt. Hier hatte die Gewerkschaft Verdi auch erfolgreich geklagt und freute sich in einer Mitteilung für die „Beschäftigten im Einzelhandel, die jetzt das gute Wetter am Sonntag mit der Familie und Freunden genießen können“.

Auf der anderen Seite ist das Unverständnis und die Frustration über den Ablauf nicht nur in der Lüdenscheider Stadtverwaltung, sondern auch bei einzelnen Händlern spürbar, dass das so genannte Entfesselungsgesetz der neuen Landesregierung offensichtlich doch nicht greift.

Die heimische Landtagsabgeordnete Angela Freimuth (FDP) räumt ein, dass die Abwägung des Sonntagsschutzes und die Belebung der Innenstadt eine rechtlich schwierige Materie sei. Dazu komme, dass sich längst noch nicht alle auf diese neue Rechtslage eingestellt hätten.

Die Landesregierung bereite daher derzeit eine Hilfestellung für die Kommunen vor. Bis zum Sommer solle es eine Art Checkliste für die Kommunen geben, um die Chancen auf eine juristische Genehmigung von verkaufsoffenen Sonntagen zu erhöhen.