Kleingärten in Lüdenscheid: Schräglage macht Pool unmöglich

+ © Haaß In der Anlage des Vereins Schafsbrücke gibt es keine großen Pools. © Haaß

Lüdenscheid – Während in Dortmund heiß das Verbot von Pools in Kleingärten diskutiert wird, ist das in Lüdenscheid trotz des Sommerwetters in den meisten Anlagen kein Streit-Thema.